Сортування сміття: як з непотребу зробити гроші (відео)

Аби Рівне через 10 років не захлинулося від сміття, Поліна Полюхович з ГО "Країна зелених змін" вже нині намагається привчити містян до сортування відходів. Дивіться проект DW #LocalHeroes.
Сміттєва проблема у Рівному виглядає абсурдно. Адже на відміну від інших міст України, тут є новий сміттєпереробний завод. Є спеціалізована техніка та понад дві тисячі контейнерів для збору пластику, скла. Однак сортування не налагоджене. Адже захоронити відходи вдесятеро дешевше, ніж відправити їх на переробку. Тим не менше організації Поліни і в таких умовах вдається поволі зрушувати віз із місця:
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