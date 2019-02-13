 Сортування сміття: як з непотребу зробити гроші (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.02.2019

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Політика й суспільство

Сортування сміття: як з непотребу зробити гроші (відео)

Аби Рівне через 10 років не захлинулося від сміття, Поліна Полюхович з ГО "Країна зелених змін" вже нині намагається привчити містян до сортування відходів. Дивіться проект DW #LocalHeroes.

Переробка сміття в Україні: можливо, але невигідно?

Переробка сміття в Україні: можливо, але невигідно?

Сміттєва проблема у Рівному виглядає абсурдно. Адже на відміну від інших міст України, тут є новий сміттєпереробний завод. Є спеціалізована техніка та понад дві тисячі контейнерів для збору пластику, скла. Однак сортування не налагоджене. Адже захоронити відходи вдесятеро дешевше, ніж відправити їх на переробку. Тим не менше організації Поліни і в таких умовах вдається поволі зрушувати віз із місця:

 

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Аби Рівне через 10 років не захлинулося від сміття, Поліна Полюхович з ГО "Країна зелених змін" вже нині намагається привчити містян до сортування відходів, адже сміття - це цінна вторсировина. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

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