Сортування сміття: як з непотребу зробити гроші (відео)

Сміттєва проблема у Рівному виглядає абсурдно. Адже на відміну від інших міст України, тут є новий сміттєпереробний завод. Є спеціалізована техніка та понад дві тисячі контейнерів для збору пластику, скла. Однак сортування не налагоджене. Адже захоронити відходи вдесятеро дешевше, ніж відправити їх на переробку. Тим не менше організації Поліни і в таких умовах вдається поволі зрушувати віз із місця: