Солсбері - місто у Великобританії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Солсбері".

Солсбері потрапило в центр уваги міжнародних мас-медіа після того, як у березні 2018 року в цьому місті за допомогою хімічної зброї було вчинено замах на колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньку Юлію. Як з'ясувало слідство, обидва були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Відповідальність за замах Великобританія покладає на Росію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.