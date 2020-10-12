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Солсбері

Солсбері - місто у Великобританії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Солсбері".

Солсбері потрапило в центр уваги міжнародних мас-медіа після того, як у березні 2018 року в цьому місті за допомогою хімічної зброї було вчинено замах на колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньку Юлію. Як з'ясувало слідство, обидва були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Відповідальність за замах Великобританія покладає на Росію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС продовжив на рік санкції керівникам ГРУ через отруєння Скрипалів

ЄС продовжив на рік санкції керівникам ГРУ через отруєння Скрипалів 12.10.2020

ЄС продовжив дію санкцій за використання хімічної зброї ще на рік. Обмеження стосуються у тому числі керівників ГРУ, яких вважають причетними до отруєння Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.
ЗМІ: Скрипалі отримали нові імена і переїхали до Нової Зеландії

ЗМІ: Скрипалі отримали нові імена і переїхали до Нової Зеландії 07.06.2020

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які були отруєні в британському Солсбері навесні 2018 року, живуть в Новій Зеландії під новими іменами, пише The Sunday Times.
Від видворення з Німеччини дипломатів РФ постраждає Україна - німецькі ЗМІ

Від видворення з Німеччини дипломатів РФ постраждає Україна - німецькі ЗМІ 05.12.2019

Рішення вислати з Німеччини російських дипломатів у зв'язку з убивством чеченця в Берліні може призвести до серйозних наслідків не тільки для РФ і Німеччини, а й для України, пишуть німецькі ЗМІ.
Галеотті: Берлін не хоче ескалації з РФ через вбивство чеченського командира

Галеотті: Берлін не хоче ескалації з РФ через вбивство чеченського командира 05.12.2019

Німеччина вислала двох російських дипломатів після вбивства чеченського польового командира у Берліні. Чи стримає це Росію від убивств за кордоном, пояснює британський експерт зі спецслужб Марк Галеотті.
Bellingcat звинувачує російських хакерів у кібератаках

Bellingcat звинувачує російських хакерів у кібератаках 27.07.2019

Група Bellingcat, яка займається розслідуваннями отруєння Скрипалів у Солсбері та катастрофи рейсу MH17 на Донбасі, була атакована російськими хакерами, заявив її засновник Еліот Хіггінс.
Лондон оштрафував RT за упереджене висвітлення отруєння у Солсбері

Лондон оштрафував RT за упереджене висвітлення отруєння у Солсбері 26.07.2019

Через необ'єктивне подання інформації щодо інциденту у Солсбері та конфлікту у Сирії у Великобританії оштрафували російський телеканал RT. В Росії у відповідь закликали перевірити діяльність британських ЗМІ.
Bellingcat опублікувала розслідування про шефа отруювачів в Солсбері

Bellingcat опублікувала розслідування про шефа отруювачів в Солсбері 30.06.2019

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеєв приїхав до Лондона одночасно з "Петровим" і "Бошировим". Він міг зустрітися з ними за кілька годин до їхньої поїздки в Солсбері.
Син загиблої від Новачка британки звернувся до Путіна

Син загиблої від "Новачка" британки звернувся до Путіна 03.03.2019

У листі до президента РФ син загиблої Дон Стерджес просить Володимира Путіна дозволити британській владі допитати осіб, яких Лондон звинувачує в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері.
Стан здоров'я Скрипаля погіршився - ЗМІ

Стан здоров'я Скрипаля погіршився - ЗМІ 18.02.2019

Британські ЗМІ повідомляють про погіршення стану здоров'я колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, який був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
Розслідувачі назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Розслідувачі назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів 14.02.2019

Третім учасником замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію був офіцер ГРУ Денис Сергеєв, повідомили Bellingcat та The Insider. Раніше його підозрювали у спробі отруїти болгарського бізнесмена.
Санкції за отруєння Скрипаля: ЄС оприлюднив імена розвідників з РФ

Санкції за отруєння Скрипаля: ЄС оприлюднив імена розвідників з РФ 21.01.2019

ЄС затвердив санкції проти чотирьох росіян, підозрюваних у причетності до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері. Це перші санкції ЄС за застосування хімічної зброї.
ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля

ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля 07.01.2019

Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна.
Попри погрози Італії: які рішення саміт ЄС ухвалив щодо санкцій

Попри погрози Італії: які рішення саміт ЄС ухвалив щодо санкцій 19.10.2018

Попри обіцянки з боку уряду Італії порушити питання санкцій проти Росії на саміті ЄС, цього так і не сталося - Рим має інші проблеми. Докладніше про підсумки переговорів у репортажі DW з Брюсселя.

ЄС зробив перший крок до санкцій за отруєння Скрипалів

ЄС зробив перший крок до санкцій за отруєння Скрипалів 16.10.2018

Міністри закордонних справ ЄС затвердили режим санкцій за розрозбку та застосування хімічної зброї. Це відкриває шлях до запровадження конкретних санкцій за хімічну атаку в Солсбері.
Могеріні: ЄС зможе запроваджувати санкції проти розробників хімічної зброї

Могеріні: ЄС зможе запроваджувати санкції проти розробників хімічної зброї 16.10.2018

Міністри закордонних справ ЄС затвердили режим запровадження санкцій за розробку і застосування хімічної зброї. Це відкриває шлях для накладення санкцій за атаку в Солсбері.
ЗМІ назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипаля

ЗМІ назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипаля 11.10.2018

Разом з "Бошировим" і "Петровим" у Великобританії під час замаху на Скрипалів перебував росіянин з паспортом на ім'я Сергія Федотова, повідомляє російське інтернет-видання "Фонтанка".
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