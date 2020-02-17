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СОБР

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СОБР".

Спеціальний загін швидкого реагування (СОБР, рос. - специальный отряд быстрого реагирования) - підрозділ внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі. Також один із спеціальних підрозділів федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Йому стріляли у спину: що співучасник вбивства білоруського опозиціонера розповів його дочці

"Йому стріляли у спину": що співучасник вбивства білоруського опозиціонера розповів його дочці 17.02.2020

Через 20 років після зникнення ексглави МВС Білорусі Захаренка його дочка зустрілася з учасником вбивства політика - колишнім бійцем СОБР Гаравським, щоб дізнатися деталі про смерть батька.
Лукашенко чекає свідчень колишнього спецпризначенця щодо вбивств опозиціонерів

Лукашенко чекає свідчень колишнього спецпризначенця щодо вбивств опозиціонерів 24.12.2019

У разі неявки Юрія Гаравського Мінськ оголосить його в розшук, попередив президент Білорусі. Раніше ексбоєць білоруського СОБР розповів DW про викрадання і вбивства опозиційних політиків в 1999 році.
Як прибирали противників Лукашенка - Європа у фокусі (відео)

Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео) 23.12.2019

Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста? Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? Що креативні французи придумали робити з черствим багетом?

Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (23.12.2019) 23.12.2019

Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста? Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? Що креативні французи придумали робити з черствим багетом?

Ексбоєць спецзагону МВС Білорусі зізнався у вбивствах опозиціонерів

Ексбоєць спецзагону МВС Білорусі зізнався у вбивствах опозиціонерів 16.12.2019

20 років тому в Білорусі зникли опоненти Лукашенка - Захаренко, Гончар і Красовський. Ексбоєць СОБР розповів про свою участь у їхньому викраденні та вбивстві в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Мінський ескадрон смерті

Мінський "ескадрон смерті" 16.12.2019

20 років тому безслідно зникли провідні опозиціонери Білорусі. Нині з'явився важливий свідок у цій справі. В ексклюзивній розмові з DW він розповів, як став співучасником їхнього викрадення і вбивства.

Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: сповідь співучасника. Ексклюзив DW (16.12.2019) 16.12.2019

Політичні вбивства у Білорусі: уперше свідок та співучасник в ексклюзивній розмові з DW розповідає про події 20 років тому, коли три опозиційні політики безслідно зникли. Вже тоді ходили чутки, що противників Лукашенка ліквідував "ескадрон смерті".

Спецоперація в Дагестані: Двоє поліцейських загинули, 17 зазнали поранень

Спецоперація в Дагестані: Двоє поліцейських загинули, 17 зазнали поранень 15.05.2016

Проведення спецоперації з ліквідації нападників у дагестанському Дербенті забрало життя двох правоохоронців. Ще 17 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Чотирьох злочинців було ліквідовано.
Путін оголосив про створення нацгвардії на базі внутрішніх військ

Путін оголосив про створення нацгвардії на базі внутрішніх військ 05.04.2016

За словами президента РФ Володимира Путіна, національну гвардію буде створено на базі внутрішніх військ. Новий орган займатиметься боротьбою з тероризмом та організованою злочинністю.