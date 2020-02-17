Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: сповідь співучасника. Ексклюзив DW (16.12.2019)

Політичні вбивства у Білорусі: уперше свідок та співучасник в ексклюзивній розмові з DW розповідає про події 20 років тому, коли три опозиційні політики безслідно зникли. Вже тоді ходили чутки, що противників Лукашенка ліквідував "ескадрон смерті".