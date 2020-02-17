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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СОБР".
Спеціальний загін швидкого реагування (СОБР, рос. - специальный отряд быстрого реагирования) - підрозділ внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі. Також один із спеціальних підрозділів федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Політичні вбивства у Білорусі: уперше свідок та співучасник в ексклюзивній розмові з DW розповідає про події 20 років тому, коли три опозиційні політики безслідно зникли. Вже тоді ходили чутки, що противників Лукашенка ліквідував "ескадрон смерті".