"Собача" мафія - мільярди євро на нелегальній торгівлі цуценятами

"Не забудь запитати, звідки вони", - Штефан дає останні вказівки Клаудії (ім‘я змінено) перед виходом на вулиці Берліна задля того, аби впіймати "на гарячому" нелегальних торговців собаками. Все готово, поліція поінформована. Клаудіа вже не вперше працює для зоозахисника Штефана Кліппштайна (Stefan Klippstein) як приманка - вона видає себе за зацікавлену покупчиню цуценят і зустрічається з продавцями. Сьогодні вона має придбати Мальтійську болонку.

Поліцейські і Штефан знаходяться по різні боки від домовленого для зустрічі з продавцем місця. Вони спостерігають, напруження зростає. З дорого чорного авто виходять троє чоловіків. За оперативними даними, вони серби. Показують, на вигляд, хворого цуценя і просять за нього 500 євро. Чи цуценя щеплене, чоловіки не знають. Клаудіа бере тваринку в руки і подає обумовлений знак. "Поліція! До стіни!" Торговців затримують.

Кліппштайн щоденно вишукує оголошення про продаж тварин в інтернеті і повідомляє про них поліцію. Оголошення про продаж в Берліні Мальтійської болонки видалось йому підозрілим також - і він влучив в ціль, адже затримані чоловіки, як виявилось, і раніше притягались до кримінальної відповідальності.

Дивитись відео 01:26 Поділитись "Собача" мафія - мільярди на нелегальній торгівлі цуценятами (16.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3PgfC "Собача" мафія - мільярди на нелегальній торгівлі цуценятами (16.09.2019)

Собаки як наркотики?

Невже якісь цуценята заслуговують на проведення таких, як описана, поліцейських операцій? Випадок з Мальтійською болонкою є лише краплею у тому, що відбувається на сцені нелегальної торгівлі собаками в Німеччині та Європі. Щороку Європою нелегально транспортують мільйони собак - хворих, нещеплених, без документів або з підробленими паперами. Покупців вводять в оману, часто тварини помирають незабаром після їх придбання.

На цьому нелегальні торговці "заробляють" неймовірні суми. Захисники тварин та деякі політики уже порівнюють нелегальні доходи від продажу собак з доходами наркодилерів.

Ренате Зоммер (Renate Sommer), колишня членкиня Європарламенту, підтверджує цю інформацію та у розмові з DW називає торгівлю собаками "організованою злочинністю", з якою треба боротись на загальноєвропейському рівні. За даними Європейської Комісії, щорічно через кордони Європи нелегально провозять майже 550 тисяч собак. І ця цифра називається на основі виявлених випадків. Насправді цифри можуть бути набагато вищими.

Інтернет як проблема

За даними захисників тваринз організації "Чотири лапи", тільки через платформу онлайнторгівлі eBay щороку продається 2,3 мільйона собак. Переважна більшість - нелегально. Середній дохід за собаку - 700 євро. Захисники тварин підраховують, що тільки через eBay може йтись про обіг у 1,6 мільярда євро.

Активісти з EU Dog & Cat Alliance щодня аналізують десятки онлайнплатформ і знаходять до 400 тисяч оголошень про продаж собак. Статистика Європолу свідчить, що наркодилери "заробляють" в Європі щорічно 24 мільярди євро. Тобто, в принципі, нелегальні доходи від продажу наркотиків і нелегального продажу собак можна співставляти.

За даними Німецького союзу захисту тварин, найбільше собаки нелегально імпортуються з Румунії, Угорщини, Сербії та Болгарії. Зазвичай угоди укладаються через інтернет.

Як діє собача мафія?

Поряд з нелегальним розведенням в неналежних умовах породистих собак в південноєвропейських країнах та наступним їх продажем у Західній Європі, поширюється й інша форма торгівлі.

У південноєвропейських країнах повно безпритульних псів. Багатьох з них виловлюють і доставляють в притулки, де, за законом, їх присипляють, якщо їх ніхто звідти не забирає. Деякі міжнародні організації із захисту тварин займаються такими собаками. Але незважаючи на це, і з огляду на те, що тварини в притулках викликають дуже багато співчуття у людей, розвинувся нелегальний експорт таких собак у Західну Європу. Німецькі захисники тварин свідчать - часто під прикриттям влаштування долі собак з притулку відбувається їхній продаж.

Штефан Кліппштайн знає про цю ситуацію. "Кажуть, що ніби рятують собак-безхатченків, а насправді забирають цих собак з притулків і через Facebook пропонують людям, які тварин не бачили, за ніби заставу. Деякі навіть створили фірми, які спеціалізуються на масовій доставці таких тварин зі Східної Європи до Німеччини".

В принципі, благородна ідея, але саме ці "рятівники" опікуються не долею собак, а своїми доходами. При цьому ніби співпрацюють з уявними захисниками тварин з Німеччини. Собаки експортуються нещеплені, за сфальшованими документами. Легальні паспорти на тварин, щеплення, маркування мікрочіпом - сотні євро, звичайно, ніхто на це не витрачає. На допомогу приходять і корумповані ветеринари, які надають фальшиві довідки.

Маріус Чірка

На іншому кінці злочинної схеми

Те, що Штефан Кліппштайн робить у Німеччині, чинить у Румунії і Маріус Чірка. Колишній співробітник банку шість років тому заснував притулок для тварин. Він повідомляє про нелегальні оборудки, бореться з контрабандистами та намагається змінити законодавство. Як Чірка, так і Кліппштайн неодноразово зазнавали фізичних нападів.

Контрабандисти заробляють п‘ятизначні суми завдяки тільки одному транспортуванні, розповідає Чірка DW. "Рятівники" пишуть в інтернеті, мовляв, нам потрібні пожертви на доставку тварин. І німці, італійці чи британці починають перераховувати гроші. Так збирається пара тисяч євро, 30-40 собак доставляють в притулки, і знову починають шукати спонсорів - ніби на щеплення, паспорти тощо. Таким чином тільки на цьому надходить 20-25 тисяч євро", - пояснює Чірка.

"Я розчарований, - каже Кліппштайн, - що до цього часу торгівля тваринами через інтернет не заборонена". Не йдеться навіть про перспективу такої заборони, незважаючи на те, що нелегальна торгівля собаками невпинно поширюється. В Німеччині поліція тільки реагує на заяви, як от у випадку з мальтійською болонкою в Берліні. Інколи на автобанах випадково зупиняють авто, якими нелегально перевозять собак.

В Австрії та Швейцарії минулими роками на рівні закону заборонили торгівлю собаками в інтернеті. Утім, як в Німеччині, так і по всій Європі до цього часу не вживаються заходи, спрямовані саме на боротьбу з контрабандою собак. А контрабандисти "заробляють" на цьому мільйони. От, днями баварська поліція знову зупинила авто, яким транспортували собак з Румунії.