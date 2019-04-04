 Собаки можуть виявляти рак легенів на нюх - із дивовижною точністю | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 12.04.2019

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Культура й стиль життя

Собаки можуть виявляти рак легенів на нюх - із дивовижною точністю

Сам факт того, що собаки здатні відчути рак на нюх, відомий давно. Тепер з'ясувалося, що вони можуть робити це з неабиякою точністю. За результатами дослідження зі США, собаки не помиляються у 97 відсотках випадків.

Hund kann Krebs erschnüffeln (Experimental Biology 2019)

Нюх собаки із нюхом людини не варто навіть порівнювати: собаки відчувають запахи у 10, а то й 100 тисяч разів краще за людей. Вони можуть виявити на нюх не лише наркотики чи вибухівку, але й захворювання на рак. Але, згідно з попередніми дослідженнями, точність, з якою тварини виявляли хворобу, залишала бажати кращого.

Проте нове американське дослідження свідчить про протилежне. Три пси породи бігль правильно ідентифікували 96,7 відсотка представлених зразків крові хворих на рак легенів. У контрольних експериментах із кров'ю людей без захворювання тварини правильно виявили 97,5 відсотка зразків. Тільки четвертий собака з групи на прізвисько Снаглз взагалі не заходів брати участь в експериментах. 

Дослідження проводила провідна науковиця дослідницької компанії BioScentDx Хізер Джункейра. Вона сама вражена результатами, які показали собаки. "Наша робота відкриває шлях для двох потенційних напрямів досліджень, які можуть допомогти знайти нові методи діагностики раку", - зазначає науковиця.

За її словами, перша можливість полягає в тому, аби залучати собак до діагностики раку в пацієнтів у щоденній медичній практиці. Крім цього, дослідники можуть спробувати визначити, які саме біологічні компоненти розпізнають на нюх собаки у крові хворих на рак людей. Це дозволило б розробити нові медичні аналізи на рак, які б були націлені на виявлення у крові саме цих компонентів.

BioScentDx у листопаді розпочала нове дослідження за участю собак - цього разу вони стосуються діагностики раку молочної залози. В його рамках собаки повинні визначити наявність хвороби, нюхаючи подих людини. Можливо, цього разу Снаглз все-таки захоче взяти участь в експериментах разом з іншими собаками.

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