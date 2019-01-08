Сніговий хаос в Альпах сягнув піку

Австрійці і мешканці німецької Баварії сподіваються на закінчення снігопадів, котрі спричинили хаос у регіоні. За даними синоптиків у вівторок, 15 січня, очікується покращення погодних умов, інформує dpa. Також метеорологи не прогнозують снігу у подальші дні.
Закінчення снігопадів означає, що знижується небезпека сходження лавин, кажуть експерти. Очікується, що до вечора вівторка влада скасує заборону руху деякими дорогами, зокрема до австрійського курортного селища Лех.
За інформацією відомства з туризму, у Леху нині п'ять тисяч гостей, котрі не можуть виїхати через негоду. Станом на 14 січня в Австрії було заблоковано 180 доріг. Через заблоковані внаслідок снігопадів дороги лише в австрійській землі Зальцбург понад 41 тисяча осіб виявилися відрізаними від зовнішнього світу
Готелі у регіоні потерпають від сходження лавин
Як повідомляла DW, внаслідок снігопадів відрізаними виявились популярні гірськолижні курорти в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс. Метеорологи оцінюють, що товща снігу у горах Австрії нині становить до шести метрів.
Південь Баварії ще потерпає від снігу
Тим часом у німецькій Баварії 14 січня лавина накрила готель у гірськолижному курорті Бальдершванг. У будівлі готелю частково вибило вікна. Ніхто не постраждав, адже готелі у цьому регіоні були напередодні зачинені для туристів.
У низці районів Баварії досі не скасовано стан стихійного лиха, а також припинено навчання в школах. До робіт з розчищення доріг та допомоги місцевим жителям залучили близько 1500 солдатів Бундесверу та 230 співробітників поліції.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Відрізані від зовнішнього світу
Спричинений снігом хаос на півдні Німеччини та в Австрії триває. Через заблоковані снігом дороги лише в австрійській землі Зальцбург станом на 14 січня близько 17 тисяч осіб відрізані від зовнішнього світу. Внаслідок снігопадів не дістатись і до популярних гірськолижних курортів в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Стихійне лихо в Баварії
У ніч на 13 січня в районах на півдні та сході Баварії випало від 20 до 30 сантиметрів нового снігу. Тут оголошено стан стихійного лиха, школи закриті.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Важка артилерія
До розчищення снігу залучені не тільки комунальні служби, а й тисячі пожежників, поліцейських, військових Бундесверу, а також волонтерів. Пріоритет в очищенні - автодороги та залізничні колії. Однак снігоочисники, а також техніку Бундесверу (як на фото) зараз можна бачити повсюди.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Снігопади не припиняються
Також і у приватних господарствах люди усіма силами звільняють дахи будинків та під'їзди до дворів від снігу. До вечора 14 січня в районах на півдні та сході Баварії очікується випадіння до 60, а подекуди і 100 сантиметрів нового снігу.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
"Ми дістали грабарки"
В аеропорту Мюнхена тільки впродовж 12-13 січня через снігопади скасували близько 140 рейсів. "Ми дістали грабарки і докладаємо усіх зусиль", - запевнив у Twitter пасажирів німецький авіаперевізник Lufthansa.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
В очікуванні вильоту
Через снігопади та погіршену видимість в мюнхенському аеропорту не тільки скасовують рейси. Навіть дозволені злети та посадки здійснюються з великими затримками. Для розмороження літака - як от Airbus A321 на фото - потребують додаткового часу.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Рух потягів обмежений
Той, хто думав, що потягом у снігопад дістатись до пункту призначення певніше, помилявся. Через сніг та впалі дерева низка залізничних колій на півдні Німеччини та в Австрії заблоковані. На світлині - залізнична станція у містечку Марктобердорф у Баварії.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
На дорогах все стоїть
30 кілометрів затору - для автобану A8 у Баварії це рекорд. Неподалік Зігсдорфа на автодорогу від тяжкості снігу впало дерево, що і затримало рух. А на ділянку автобану B305 поблизу Берхтесгадена, що на півдні Баварії, зійшла лавина. Ніхто не постраждав, але рух автомобілів там довелось припинити.
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Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу
Підвищена небезпека сходження лавин
У деяких альпійських районах в Австрії та Баварії оголошені четвертий та найвищий - п'ятий - рівень загрози сходження лавин. 12 січня внаслідок сходження лавини поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг загинули троє німецких лижників. Місцева влада наполегливо просить відпочивальників-лижників кататися лише на відкритих трасах.
Автор: Франціска Апфель