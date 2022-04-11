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Смоленська трагедія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Смоленська трагедія".

Смоленська трагедія - авіакатастрофа польського президентського літака під Смоленськом 10 квітня 2010 року. 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився польський президентський літак. В авіакатастрофі загинули всі 96 пасажирів та членів екіпажу, у тому числі й президент Польщі Лех Качинський з дружиною Марією, та низка інших посадовців й відомих громадських діячів. Делегація прямувала на заходи з нагоди 70-х роковин розстрілу польських офіцерів в Катині.

Смоленська катастрофа: польське слідство встановило причетність Москви

Смоленська катастрофа: польське слідство встановило причетність Москви 11.04.2022

За результатами слідства, навмисний підрив закладеної вибухівки спричинив катастрофу літака, на якому перебували подружжя Качинських та інші представники уряду Польщі й збройних сил країни.
Трагедія, яка досі визначає політику Польщі

Трагедія, яка досі визначає політику Польщі 10.04.2018

Вісім років тому польський президентський літак розбився під Смоленськом. Травма Ярослава Качинського, який через катастрофу втратив свого брата-близнюка Леха, і досі визначає його політику.
Смоленська трагедія: Польща заявила про запис вибуху в літаку Качинського

Смоленська трагедія: Польща заявила про запис вибуху в літаку Качинського 15.10.2017

Варшава готує новий звіт щодо обставин трагедії під Смоленськом. Подальше розслідування має встановити ймовірних винуватців.
Росія відкидає заяви Польщі про сліди вибуху під час смоленської трагедії

Росія відкидає заяви Польщі про сліди вибуху під час смоленської трагедії 10.08.2017

Слідчий комітет РФ назвав безпідставними заяви польських експертів про те, що на крилі літака Ту-154, що розбився під Смоленськом, виявлено сліди вибуху.
Польське розслідування Смоленської трагедії: уламки мають сліди вибуху

Польське розслідування Смоленської трагедії: уламки мають сліди вибуху 09.08.2017

Польська комісія, яка розслідує обставини загибелі Леха Качинського в авіакатастрофі під російським Смоленськом, заявила, що пошкодження крила президентського літака вказують на вибух.
Дональда Туска допитали в справі щодо Смоленської катастрофи

Дональда Туска допитали в справі щодо Смоленської катастрофи 03.08.2017

Прокуратура Польщі допитала президента Європейської Ради Дональда Туска в справі щодо розслідування причин авіакатастрофи під Смоленськом 2010 року. Сам Туск вважає справжні причини його виклику на допит іншими.
Смоленська авіакатастрофа досі розділяє Польщу

Смоленська авіакатастрофа досі розділяє Польщу 10.04.2017

З часу авіакатастрофи під Смоленськом, в якій загинув польський президент Лех Качинський, минуло сім років, але у Польщі знову шукають винних. Колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска звинувачують у державній зраді.
Літак Качинського почав розвалюватися ще в повітрі - польські слідчі

Літак Качинського почав розвалюватися ще в повітрі - польські слідчі 10.04.2017

Літак екс-президента Польщі Леха Качинського, що розбився 10 квітня 2010 року, став розвалюватися ще в повітрі, стверджують польські слідчі. Вони знову ставлять під сумнів російську версію причин трагедії.
Смоленська авіакатастрофа: Польща висунула нові обвинувачення проти російських диспетчерів

Смоленська авіакатастрофа: Польща висунула нові обвинувачення проти російських диспетчерів 03.04.2017

Під час розслідування причин авіакатастрофи під Смоленськом виявили нові факти, заявив заступник генпрокурора Польщі.
Як Качинський з тіні керує Польщею

Як Качинський з тіні керує Польщею 25.10.2016

Після непростих життєвих подій Ярослав Качинський здобув славу наймогутнішої людини Польщі, сірого кардинала у тіні офіційного уряду. Рік тому його партія виграла вибори, сьогодні ж країна розколота, як ніколи.

У Польщі показали фільм про Смоленську трагедію (06.09.2016) 06.09.2016

Прем’єру відвідали польські лідери та родини жертв катастрофи президентського літака під Смоленськом. За словами режисера, фільм став "протестом проти маніпуляцій з правдою".
Падіння президентського літака: подолати шок полякам досі не вдалось

Падіння президентського літака: подолати шок полякам досі не вдалось 10.04.2015

Через п’ять років з часу падіння лайнера польського президента під російським Смоленськом питання вини видається достатньо проясненим. Втім, мало що змінилося в плані травми поляків.
Польська прокуратура висунула російським диспетчерам звинувачення через катастрофу під Смоленськом

Польська прокуратура висунула російським диспетчерам звинувачення через катастрофу під Смоленськом 27.03.2015

Диспетчери з РФ 2010 року дозволили літаку з президентом Лехом Качинським зайти на посадку в густому тумані, чим уможливили катастрофу. Такого висновку дійшла польська прокуратура й вимагає видати їй підозрюваних.
Звіт: Польща взяла на себе головну провину за катастрофу літака Качинського під Смоленськом

Звіт: Польща взяла на себе головну провину за катастрофу літака Качинського під Смоленськом 29.07.2011

Польща оприлюднила висновки розслідування катастрофи літака президента Качинського під Смоленськом. Головну причину катастрофи покладають на польський бік, але ідеться і про російські помилки.
Росія покладає провину за авіакатастрофу під Смоленськом на нетверезого польського високопосадовця

Росія покладає провину за авіакатастрофу під Смоленськом на нетверезого польського високопосадовця 12.01.2011

Причиною авіакатастрофи під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, російські експерти назвали дії головнокомандувача польськими ВПС, який нібито чинив тиск на екіпаж літака.
Польські ЗМІ: Росія затягує розслідування авіакатастрофи під Смоленськом

Польські ЗМІ: Росія затягує розслідування авіакатастрофи під Смоленськом 02.08.2010

Прокуратура Росії зволікає з передачею Польщі документів у справі авіакатастрофи під Смоленськом, стверджує впливова польська "Ґазета Виборча". Без них польські слідчі не можуть скласти підсумковий звіт.
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