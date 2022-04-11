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Смоленська трагедія - авіакатастрофа польського президентського літака під Смоленськом 10 квітня 2010 року. 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився польський президентський літак. В авіакатастрофі загинули всі 96 пасажирів та членів екіпажу, у тому числі й президент Польщі Лех Качинський з дружиною Марією, та низка інших посадовців й відомих громадських діячів. Делегація прямувала на заходи з нагоди 70-х роковин розстрілу польських офіцерів в Катині.