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Смоленська трагедія - авіакатастрофа польського президентського літака під Смоленськом 10 квітня 2010 року. 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився польський президентський літак. В авіакатастрофі загинули всі 96 пасажирів та членів екіпажу, у тому числі й президент Польщі Лех Качинський з дружиною Марією, та низка інших посадовців й відомих громадських діячів. Делегація прямувала на заходи з нагоди 70-х роковин розстрілу польських офіцерів в Катині.
Диспетчери з РФ 2010 року дозволили літаку з президентом Лехом Качинським зайти на посадку в густому тумані, чим уможливили катастрофу. Такого висновку дійшла польська прокуратура й вимагає видати їй підозрюваних.
Причиною авіакатастрофи під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, російські експерти назвали дії головнокомандувача польськими ВПС, який нібито чинив тиск на екіпаж літака.