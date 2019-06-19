 Смерть Тимчука: поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

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Новини

Смерть Тимчука: поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті народного депутата Дмитра Тимчука за статтею про умисне вбивство.

Смерть Тимчука: поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство

Смерть Тимчука: поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство

Національна поліція (НП) України відкрила в середу, 19 червня, кримінальне провадження за фактом смерті народного депутата від "Народного фронту"  Дмитра Тимчука за статтею про умисне вбивство. Про це НП повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Наразі працює слідчо-оперативна група поліції Києва, на місці перебуває очільник столичної поліції Андрій Крищенко", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. Він підтвердив факт смерті народного депутата.

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За словами Князєва, поліція відпрацьовує декілька версій загибелі Тимчука. "Скільки було пострілів, не можу відповісти - експерти оглядають. Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру. Є громадянка, яка перебувала з ним у квартирі і яка зараз дає свідчення. Збираємо свідчення сусідів. Чи порушена обстановка квартирі - оглядаємо", - додав Князєв. На місці також працює судовий медик та експерти.

Нагадаємо, 19 червня координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат, член фракції "Народного фронту" Дмитро Тимчук був знайдений мертвим у своєму помешканні в Києві. За інформацією депутата ВР Антона Геращенка, загиблий завдав собі смертельного вогнепального поранення під час чищення нагородної зброї.

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