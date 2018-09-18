Смартфони у школі: чому їх забороняють у Німеччині (відео)

Заборонити дітям до 14 років користуватися мобільними телефонами у школах. Про це дискутують в Німеччині. Поки така заборона діє лише в Баварії. В решті земель кожна школа сама вирішує: забороняти чи дозволяти.
У цій гімназії в Трірі безлімітно користуватися інтернетом дозволяють тільки старшокласникам і лише в спеціально призначеному приміщенні - шкільному підвалі. Директор школи намагається обмежити використання смартфонів - і більшість батьків його підтримують.
У Франції прийняли закон, згідно з яким школярі будуть змушені вимикати свої смартфони у школі. Заборона стосуватиметься підлітків віком до 15 років. (30.07.2018)