 Смартфони у школі: чому їх забороняють у Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.09.2018

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Політика й суспільство

Смартфони у школі: чому їх забороняють у Німеччині (відео)

Заборонити дітям до 14 років користуватися мобільними телефонами у школах. Про це дискутують в Німеччині. Поки така заборона діє лише в Баварії. В решті земель кожна школа сама вирішує: забороняти чи дозволяти.

Забороняти чи дозволяти смартфони у школі?

Забороняти чи дозволяти смартфони у школі?

У цій гімназії в Трірі безлімітно користуватися інтернетом дозволяють тільки старшокласникам і лише в спеціально призначеному приміщенні - шкільному підвалі. Директор школи намагається обмежити використання смартфонів - і більшість батьків його підтримують. 

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Французькі законодавці заборонили смартфони в школах

У Франції прийняли закон, згідно з яким школярі будуть змушені вимикати свої смартфони у школі. Заборона стосуватиметься підлітків віком до 15 років. (30.07.2018)  

Смартфон на роботі: що можна німцям

DW з'ясувала, як німецькі роботодавці ставляться до мобільних телефонів на робочому місці та в яких випадках через смартфон можна потрапити до суду. (24.04.2018)  

Мобільні телефони - між ретро та реалізмом

На найбільшому в світі ярмарку мобільних технологій у Барселоні виробники 2017-го року змагаються за увагу. Всі хочуть отримати свою частку ринку, що постійно зростає. При цьому повертаються й потужні гіганти минулого. (28.02.2017)  

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Повністю заборонити дітям до 14 років користуватися мобільними телефонами у школах. Про це сперечаються в Німеччині. Поки така заборона діє лише в Баварії. В решті земель кожна школа сама вирішує: забороняти чи дозволяти.

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