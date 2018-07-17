Слідство наступного тижня розкриє нові деталі щодо збиття MH17

Міжнародна спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака Boeing рейсу MH17 у п'ятницю, 14 червня, повідомила, що наступного тижня оприлюднить нові дані розслідування.

Першими у середу, 19 червня, з новою інформацією будуть ознайомлені родичі 298-ми загиблих пасажирів та членів екіпажу літака. Після цього відбудеться пресконференція для журналістів "про перебіг кримінального розслідування щодо збиття літака рейсу MH17", йдеться у заяві JIT.

Слідча група не надала додаткових деталей. Влада Нідерландів також відмовилася повідомити деталі про перебіг розслідування. Втім, за даними нідерландського телеканалу NOS, слідчі мають намір назвати імена окремих підозрюваних, повідомляє агентство Reuters. Міжнародна спільна слідча група була створена у 2014 році. До її складу входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Нагадаємо, за даними слідства, Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Тоді загинули 298 людей. Міжнародна слідча група в травні 2018 року представила доповідь про катастрофу літака. З неї випливає, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого було збито літак, потрапив на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з бази російської 53-ї зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом. Москва висновки міжнародного розслідування заперечує і покладає відповідальність за збиття літака на Київ.

У січні 2019 року Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна підписали меморандум щодо фінансової підтримки кримінального переслідування винних в катастрофі малайзійського Boeing. У березні Нідерланди й Австралія розпочали переговори з Росією про юридичну відповідальність за трагедію.