"Слуги народу" закінчили тренінг у Трускавці, попереду нові програми

Обрані до Верховної Ради України народні депутати від партії "Слуга народу" в неділю, 4 серпня, завершили курс лекцій, під час яких викладачі Київської школи економіки та фахівці вчили їх ухвалювати державні рішення та створювати законопроєкти.

"Тиждень інтенсивного навчання пройшов як один день", - йдеться у повідомленні партії у Facebook. Крім того, очільниця пресофісу партії Євгенія Кравчук зазначила, що такі курси для нардепів партії продовжаться.

"Трускавецький інтенсив для депутатів завершений, але show will go on - ми започатковуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, у Трускавці для новообраних народних депутатів від "Слуги народу" організували тижневі навчальні заходи. У суботу, 3 серпня, із "слугами народу" під час навчання зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Згідно з результатами дострокових парламентських виборів до Верховної Ради пройшли 254 депутати від партії "Слуга народу". Жоден з них не має досвіду парламентської роботи у минулому.

