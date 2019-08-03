 ″Слуги народу″ закінчили тренінг у Трускавці, попереду нові програми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

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Новини

"Слуги народу" закінчили тренінг у Трускавці, попереду нові програми

Новообрані депутати від партії "Слуга народу" закінчили інтенсивний курс лекцій, які їм у Трускавці викладали професори Київської школи економіки.

Новообрані депутати від Слуги народу закінчили інтенсивні курси

Новообрані депутати від "Слуги народу" закінчили інтенсивні курси

Обрані до Верховної Ради України народні депутати від партії "Слуга народу" в неділю, 4 серпня, завершили курс лекцій, під час яких викладачі Київської школи економіки та фахівці вчили їх ухвалювати державні рішення та створювати законопроєкти.

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Впевнена перемога "Слуги народу" - це і небезпека, і шанс для України. Виборчий хайп пройде, і українці чекатимуть від Зеленського зі соратниками реальних результатів, вважає Сергій Руденко. (26.07.2019)

Давид Арахамія є головним кандидатом на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді, крім того у політсилі визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів. (03.08.2019)

"Тиждень інтенсивного навчання пройшов як один день", - йдеться у повідомленні партії у Facebook. Крім того, очільниця пресофісу партії Євгенія Кравчук зазначила, що такі курси для нардепів партії продовжаться.

"Трускавецький інтенсив для депутатів завершений, але show will go on - ми започатковуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, у Трускавці для новообраних народних депутатів від "Слуги народу" організували тижневі навчальні заходи. У суботу, 3 серпня, із "слугами народу" під час навчання зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Згідно з результатами дострокових парламентських виборів до Верховної Ради пройшли 254 депутати від партії "Слуга народу". Жоден з них не має досвіду парламентської роботи у минулому. 

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