"Слуга народу" виспутає за місцеві вибори за мажоритарною системою

У парламентській фракції партії "Слуга народу" вважають, що вибори до місцевих рад повинні проходити за мажоритарною системою, а в Києві - за пропорційною з відкритими списками. Про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому в суботу, 5 жовтня.

"На місцевому (рівні - Ред.) ми хочемо мажоритарку, крім Києва", - сказав Корнієнко. Водночас він зазначив, що модель мажоритарки для виборів до обласних рад має бути такою, щоб від кожної громади обов'язково був депутат. Це питання, за словами народного депутата, обговорюється під час доопрацювання Виборчого кодексу, на який президент України Володимир Зеленський наклав вето.

Також у "Слузі народу" вважають за доцільне скоротити термін повноважень місцевих рад до чотирьох років з теперішніх п'яти.

"Слуга народу" сприятиме оновленню політичного класу

За словами Корнієнка, партія "Слуга народу" на місцевих виборах сприятиме оновленню політичного класу на місцевому рівні. "Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори. Насамперед (успіх - Ред.) в тому, що ми змогли завести у Верховну Раду абсолютно нових людей", - зазначив він.

Корнієнко наголосив, що "ідея, щоб старостою була людина, яка до цього 30 років очолювала сільраду, - погана". "Можливо він ефективний і хороший - не питання, є окремі історії. Але зараз для конкретно взятого села краще буде, якщо старостою стане нова людина. Можливо той, хто повернувся із заробітків, можливо, той, у кого є магазинчик - місцевий середній клас", - вважає Корнієнко. За його словами, партія на місцевих виборах прагнутиме максимально відкрити "двері і ліфти для нових людей", для чого мають намір підвищити престижність мандата місцевого депутата та посади старости.

Новий адміністративно-територіальний устрій України поширюватиметься на окуповані території

Також Корнієнко зауважив, що новий адміністративно-територіальний устрій України в рамках децентралізації поширюватиметься, зокрема, на тимчасово непідконтрольні території Криму та Донбасу. "Ми ухвалюватимемо адміністративно-територіальний устрій всієї країни, зокрема Криму, Луганської та Донецької областей повністю. Є всі ці райони, все розраховано. Тут питання буде, звісно, коли це почне реально діяти", - розповів політик.

Він зазначив, що, згідно з дорожньою картою децентралізації, до кінця листопада буде підготовлено проєкт нового адміністративно-територіального устрою країни і почнеться його обговорення з суспільством. Проведення самої децентралізації вимагає внесення змін до Конституції. Після них можна буде подавати відповідні законопроєкти до парламенту.

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