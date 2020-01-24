 Словаччина висилає трьох російських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2020

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Новини

Словаччина висилає трьох російських дипломатів

Словаччина висилає трьох російських дипломатів, діяльність яких суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Росія обіцяє дати симетричну відповідь.

Братислава

Братислава

Словаччина прийняла рішення вислати трьох співробітників посольства Росії в Братиславі. Про це в понеділок, 10 серпня, повідомило словацьке міністерство закордонних справ.

"Згідно з інформацією словацьких спецслужб їхня (російських дипломатів. - Ред.) діяльність суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини", - йдеться в повідомленні міністерства. За даними агентства Bloomberg, співробітників посольства РФ підозрюють у шпигунстві, і вони повинні залишити територію Словаччини до кінця тижня. У свою чергу, міністерство закордонних справ Росії заявило, що дасть симетричну відповідь на дії Словаччини.

Нагадаємо, що в червні двох російських дипломатів вислала Чехія. За словами чеського прем'єра Андрія Бабіша, згідно з даними чеської Служби безпеки та інформації, один зі співробітників російського посольства поширив неправдиву інформацію про заплановані напади на чеських політиків. Росія відповіла, виславши двох чеських дипломатів.

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