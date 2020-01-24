Словаччина висилає трьох російських дипломатів

Словаччина прийняла рішення вислати трьох співробітників посольства Росії в Братиславі. Про це в понеділок, 10 серпня, повідомило словацьке міністерство закордонних справ.

"Згідно з інформацією словацьких спецслужб їхня (російських дипломатів. - Ред.) діяльність суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини", - йдеться в повідомленні міністерства. За даними агентства Bloomberg, співробітників посольства РФ підозрюють у шпигунстві, і вони повинні залишити територію Словаччини до кінця тижня. У свою чергу, міністерство закордонних справ Росії заявило, що дасть симетричну відповідь на дії Словаччини.

Нагадаємо, що в червні двох російських дипломатів вислала Чехія. За словами чеського прем'єра Андрія Бабіша, згідно з даними чеської Служби безпеки та інформації, один зі співробітників російського посольства поширив неправдиву інформацію про заплановані напади на чеських політиків. Росія відповіла, виславши двох чеських дипломатів.