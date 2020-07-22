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Славомір Новак

Славомір Новак - колишній міністр транспорту Польщі, виконувач обов'язків голови "Укравтодору".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Славомір Новак". Поляка Славоміра Новака призначено виконувачем обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") 2016 року. Раніше Славомір Новак очолював міністерство транспорту Польщі. Він відповідав також за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012.

У Польщі взяли під варту ексглаву Укравтодору Славоміра Новака

У Польщі взяли під варту ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака 22.07.2020

Правоохоронні органи України і Польщі підозрюють Славоміра Новака в отриманні неправомірної вигоди в обмін на сприяння низці українських фірм-підрядників.

Справа Новака: шок в Україні, політичний скандал у Польщі

Справа Новака: шок в Україні, політичний скандал у Польщі 20.07.2020

Затримання у Польщі екс-керівника "Укравтодору" за підозрою у корупції - несподіваний поворот у кар'єрі Славоміра Новака, який в Україні має репутацію реформатора. На батьківщині поляка розгорається політичний скандал.
Ситник: Україна не вимагатиме екстрадиції Славоміра Новака з Польщі

Ситник: Україна не вимагатиме екстрадиції Славоміра Новака з Польщі 20.07.2020

Керівник НАБУ Артем Ситник нагадав, що ексочільник "Укравтодору" Славомір Новак має польське та українське громадянства. Тому, за словами Ситника, Бюро не домагатиметься його екстрадиції.
У Польщі затримали ексглаву Укравтодору Славоміра Новака

У Польщі затримали ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака 20.07.2020

У Польщі затримали ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака, його звинувачують у корупції та керівництві злочинною групою.
Голова Укравтодору Славомір Новак про свою місію смертника (відео)

Голова "Укравтодору" Славомір Новак про свою "місію смертника" (відео) 14.08.2019

Що слід зробити, щоб в Україні були нормальні дороги, як ремонтують стратегічні автошляхи і навіщо потрiбні іноземні підрядники - про це голова "Укравтодору" Славомір Новак в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Славомір Новак: тих, хто ненавидить "Укравтодор", стало менше (13.08.2019) 13.08.2019

Що слід зробити, щоб в Україні були нормальні дороги, як ремонтують стратегічні автошляхи і навіщо потрiбні іноземні підрядники - про це голова "Укравтодору" Славомір Новак в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Коли і де з'являться платні дороги в Україні? (відео)

Коли і де з'являться платні дороги в Україні? (відео) 12.03.2018

Від Львова до польського кордону за 280 гривень. Приблизно стільки може коштувати проїзд першою в Україні платною дорогою. Нею має стати ділянка Львів-Краковець. Де будуть платні дороги і скільки вони коштуватимуть?

Платні дороги в Україні: де, коли і за скільки? (09.03.2018) 09.03.2018

Від Львова до польського кордону за 280 гривень. Приблизно стільки може коштувати проїзд авто у випадку запровадження платних доріг в Україні. DW з'ясовувала, коли та на яких умовах з'являться платні дороги в Україні.
Платні дороги в Україні: де, коли і скільки платити

Платні дороги в Україні: де, коли і скільки платити 01.03.2018

Скільки коштуватимуть платні дороги в Україні і де вони з'являться: підрахунки і прогнози експертів - у статті DW.

Державний дорожній фонд: децентралізоване фінансування доріг

Державний дорожній фонд: децентралізоване фінансування доріг 02.01.2018

В Україні розпочинає діяльність Державний дорожній фонд. За його допомогою, уряд у Києві сподівається нарешті вирішити проблему відновлення автошляхів.
Без гальм. Чому перевищення швидкості в Україні залишається безкарним

Без гальм. Чому перевищення швидкості в Україні залишається безкарним 19.10.2017

Швидкісні обмеження в Україні є вищими за європейські, а водіїв-порушників ніхто не штрафує, скаржаться експерти.
Останній варяг. Чи зміг Славомір Новак реанімувати Укравтодор

Останній варяг. Чи зміг Славомір Новак реанімувати "Укравтодор" 23.08.2017

Попри несприятливий спадок, польському менеджеру Славоміру Новаку вдалося досягти в "Укравтодорі" низки позитивних зрушень, але говорити про однозначний успіх експерти поки що не поспішають.
Голова Укравтодору: Одним з джерел фінансування доріг мають бути штрафи

Голова Укравтодору: Одним з джерел фінансування доріг мають бути штрафи 22.08.2017

Голова Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак розповів DW про зарплату держслужбовців, вміння сказати "ні" українській владі та перші платні дороги, що незабаром з’являться в Україні.
Укравтодор очолив екс-міністр Польщі Славомір Новак

"Укравтодор" очолив екс-міністр Польщі Славомір Новак 19.10.2016

Славомір Новак очолював міністерство транспорту, будівництва та водного господарства Польщі. З цієї посади він подав у відставку через скандал з незадекларованим годинником Ulysse Nardin.