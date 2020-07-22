Славомір Новак - колишній міністр транспорту Польщі, виконувач обов'язків голови "Укравтодору".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Славомір Новак". Поляка Славоміра Новака призначено виконувачем обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") 2016 року. Раніше Славомір Новак очолював міністерство транспорту Польщі. Він відповідав також за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012.