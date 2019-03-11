 ″Скіфське золото″ - за що Україна і кримські музеї судяться в Амстердамі (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 11.03.2019

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Культура й стиль життя

"Скіфське золото" - за що Україна і кримські музеї судяться в Амстердамі (фотогалерея)

Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли у Німеччині та Нідерландах. Скарби, за які точиться суперечка, - у галереї DW.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Музейні експонати - заручники політики

    Музей Алларда Пірсона в Амстердамі, де проходила виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря", не захотів вирішувати, кому повертати скіфські коштовності після завершення експозиції, і віддав це питання на розсуд суду. У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення повернути експонати кримських музеїв на територію України.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Застібка у формі дельфіна

    Експонати виставки уперше демонструвалися за межами України. Зокрема і ця фібула - застібка із золота та гірського кришталю у формі дельфіна (перше століття до н. е. - перше століття н. е.), знайдена у сарматському Ногайчинському кургані поблизу села Червоного Нижньогірського району Криму.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Нові археологічні знахідки

    Деякі зі скарбів виставки були знайдені під час археологічних розкопок у Криму кілька років тому. Наприклад, ось ці сережки є результатом розкопок 2008 року в пізньоантичному могильнику Джург-оба, що знаходиться неподалік села Завітне Ленінського району Криму. Некрополь лежить на 1200 метрів північніше античного міста Кітей, яке входило до складу Боспорської держави.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Вінок із некрополя Джург-оба

    Даний похоронний вінок, датований п'ятим століттям н. е., також було знайдено у некрополі Джург-оба. Загалом виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" охоплювала десять століть кримської історії.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Скарби із "Товстої могили"

    На виставці були представлені не лише кримські скарби, а й археологічні знахідки із Півдня України. Наприклад, цей залізний меч із золотим руків'ям та піхвами походить зі скіфського кургану "Товста могила" на Дніпропетровщині. Після завершення виставки амстердамський музей одразу ж повернув Україні 19 об'єктів, позичених у Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Китайські лаковані скриньки

    Ці китайські лаковані скриньки фахівці називають "сенсацією", адже знайти їх у могильнику Усть-Альма археологи аж ніяк не сподівалися. Раніше відома науковцям траєкторія поширення подібних китайських предметів розкоші не сягала західніше Афганістану. Скриньки, датовані першим століттям н. е., після реставрації в Японії експонувалися вперше. Ліворуч на фото - репліка знайденої у Криму скриньки.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Скіфське золото із Криму

    Зі згаданого пізньоскіфського Усть-Альминського городища, яке знаходиться на західному березі Криму - поблизу села Піщане Бахчисарайського району - походять і ці прикраси, так само датовані першим століттям н. е. Усть-Альма - це друге за величиною і значимістю городище Скіфського царства у Криму.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Суперечка, спричинена анексією Криму

    Після анексії Криму Росією повернути коштовності в Музею Алларда Пірсона вимагали як непідконтрольні Києву кримські музеї - Керченський та Бахчисарайський історико-культурні заповідники, "Херсонес Таврійський" у Севастополі та Центральний музей Тавриди у Сімферополі, так і українська держава.

  • Кримське золото в Музеї Алларда Пірсона в Нідерландах

    Спірне "скіфське золото"

    А золото і нині там…

    Кримські музеї, не задоволені рішенням Окружного адміністративного суду Амстердама на користь України, у січні 2017 року подали апеляцію. Нині скаргу розглядає Апеляційний суд Амстердама. "Україна розраховує отримати остаточне рішення максимум через рік, враховуючи ймовірну касацію у Верховному суді Нідерландів", - заявив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

    Автор: Інна Завгородня, Данило Білик


  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Музейні експонати - заручники політики

    Музей Алларда Пірсона в Амстердамі, де проходила виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря", не захотів вирішувати, кому повертати скіфські коштовності після завершення експозиції, і віддав це питання на розсуд суду. У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення повернути експонати кримських музеїв на територію України.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Застібка у формі дельфіна

    Експонати виставки уперше демонструвалися за межами України. Зокрема і ця фібула - застібка із золота та гірського кришталю у формі дельфіна (перше століття до н. е. - перше століття н. е.), знайдена у сарматському Ногайчинському кургані поблизу села Червоного Нижньогірського району Криму.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Нові археологічні знахідки

    Деякі зі скарбів виставки були знайдені під час археологічних розкопок у Криму кілька років тому. Наприклад, ось ці сережки є результатом розкопок 2008 року в пізньоантичному могильнику Джург-оба, що знаходиться неподалік села Завітне Ленінського району Криму. Некрополь лежить на 1200 метрів північніше античного міста Кітей, яке входило до складу Боспорської держави.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Вінок із некрополя Джург-оба

    Даний похоронний вінок, датований п'ятим століттям н. е., також було знайдено у некрополі Джург-оба. Загалом виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" охоплювала десять століть кримської історії.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Скарби із "Товстої могили"

    На виставці були представлені не лише кримські скарби, а й археологічні знахідки із Півдня України. Наприклад, цей залізний меч із золотим руків'ям та піхвами походить зі скіфського кургану "Товста могила" на Дніпропетровщині. Після завершення виставки амстердамський музей одразу ж повернув Україні 19 об'єктів, позичених у Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Китайські лаковані скриньки

    Ці китайські лаковані скриньки фахівці називають "сенсацією", адже знайти їх у могильнику Усть-Альма археологи аж ніяк не сподівалися. Раніше відома науковцям траєкторія поширення подібних китайських предметів розкоші не сягала західніше Афганістану. Скриньки, датовані першим століттям н. е., після реставрації в Японії експонувалися вперше. Ліворуч на фото - репліка знайденої у Криму скриньки.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Скіфське золото із Криму

    Зі згаданого пізньоскіфського Усть-Альминського городища, яке знаходиться на західному березі Криму - поблизу села Піщане Бахчисарайського району - походять і ці прикраси, так само датовані першим століттям н. е. Усть-Альма - це друге за величиною і значимістю городище Скіфського царства у Криму.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Суперечка, спричинена анексією Криму

    Після анексії Криму Росією повернути коштовності в Музею Алларда Пірсона вимагали як непідконтрольні Києву кримські музеї - Керченський та Бахчисарайський історико-культурні заповідники, "Херсонес Таврійський" у Севастополі та Центральний музей Тавриди у Сімферополі, так і українська держава.

  • Кримське золото в Музеї Алларда Пірсона в Нідерландах

    Спірне "скіфське золото"

    А золото і нині там…

    Кримські музеї, не задоволені рішенням Окружного адміністративного суду Амстердама на користь України, у січні 2017 року подали апеляцію. Нині скаргу розглядає Апеляційний суд Амстердама. "Україна розраховує отримати остаточне рішення максимум через рік, враховуючи ймовірну касацію у Верховному суді Нідерландів", - заявив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

    Автор: Інна Завгородня, Данило Білик


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Емоції довкола вироку щодо "скіфського золота"

 

DW.COM

Спірне "скіфське золото"

Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли у Німеччині та Нідерландах. Скарби, за які точиться суперечка, - у галереї DW. (11.03.2019)  

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Емоції довкола вироку щодо "скіфського золота"  

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