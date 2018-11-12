 Скільки жінки і чоловіки заробляють у Німеччині | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.03.2019

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Економіка

Скільки жінки і чоловіки заробляють у Німеччині

Жінки у Німеччині заробляють менше, ніж чоловіки, навіть обіймаючи аналогічні посади і виконуючи однаковий обсяг роботи. Але наскільки саме? І яких галузей це стосується? DW пояснює.

Gender Pay Gap - різниця в доходах працівників різних статей

Новина про те, що відмінність у зарплатах між чоловіками і жінками в Німеччині залишається однією з найвищих у Європі, розлетілася миттєво. Після цього Федеральне статистичне відомство Німеччини опублікувало нові дані. Виявляється, що у 2018 році гіпотетичний герр Мюллер заробляв за годину в середньому 21,60 євро, тоді як фрау Мюллер - 17,09 євро. Це майже на 21 відсоток менше. Іншими словами, перші 77 днів у році жінка в Німеччині - у порівнянні до колеги-чоловіка - працює фактично безкоштовно.

Однак не варто поспішати говорити про кричущу дискримінацію жінок у Німеччині. Адже обидва приклади демонструють лише, так би мовити, кількісну відмінність між зарплатами чоловіків і жінок (Gender Pay Gap - різниця в доходах працівників різних статей) без урахування таких факторів, як рівень освіти, досвід роботи, сфера діяльності. Це загальний середній зріз по країні.

Учасниця всесвітнього маршу за права жінок у Берліні, фото з архіву

Учасниця всесвітнього маршу за права жінок у Берліні

Крім того, жінки частіше, ніж чоловіки, ідуть у відпустку по догляду за дитиною, а пізніше, вийшовши з цієї відпустки, працюють на неповну ставку. Тому "очищений" показник відмінностей у зарплатах враховує також структурні відмінності в зайнятості чоловіків і жінок. Під "структурними чинниками" статистики також мається на увазі те, що жінки частіше працюють на низькооплачуваних роботах (наприклад, на посадах касирок у супермаркетах) і рідше займають керівні позиції.

Шість відсотків різниці

Якщо врахувати ці фактори, то виходить, що різниця в зарплатах чоловіків і жінок становить у середньому шість відсотків. Це якщо ми порівнюємо, скільки заробляють чоловік і жінка на одній позиції, з однаковим рівнем освіти й аналогічним досвідом роботи. Розрахувати даний показник, враховуючи всі фактори, які впливають на зарплату, - складне завдання для статистики. Тому такий аналіз проводиться лише раз на чотири роки. Шість відсотків - таким був результат підрахунків, здійснених у 2014 році, коли вперше вдалося вивести показник для врахування всіх факторів. До речі, тоді середній показник "неочищеної" різниці зарплат між герром Мюллером і фрау Мюллер складав 22 відсотки.

За даними численних досліджень, чим вища посада, тим більша різниця в зарплатах між чоловіками і жінками, які цю посаду обіймають. Найвища відмінність, як повідомило у відповідь на запит DW Федеральне статистичне відомство Німеччини, - у мистецтві, шоу-бізнесі, науці, технологічній сфері, а також у фінансистів, банківських службовців і працівників страхової сфери.

  • Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Краща за чоловіків!"

    Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: "Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!"

  • Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи, - каже Наушін.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    Перша жінка-телеоператорка у Пакистані

    Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. "Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи", - каже Наушін.

  • Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Мачізм досі поширений"

    Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. "Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними".

  • Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками. Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    Автомеханік у сарі

    Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. "Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками". Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.

  • Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера UH-1H у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Суспільство змінилось"

    Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера "UH-1H" у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. "Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма".

  • Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Гендерна нерівність починається в головах"

    Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. "Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки".

  • Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Вірте у свій хист"

    Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. "Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок".

  • Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі, - каже мати трьох дітей.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Гендерна нерівність цілком реальна"

    Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. "Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі", - каже мати трьох дітей.

  • Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Дівчата теж можуть бавитись з машинками"

    Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. "Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками".

  • Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Жінок щодня тестують на міцність"

    Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. "Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах".

    Автор: Надін Берґгаузен, Дмитро Каневський


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