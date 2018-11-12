Скільки жінки і чоловіки заробляють у Німеччині

Жінки у Німеччині заробляють менше, ніж чоловіки, навіть обіймаючи аналогічні посади і виконуючи однаковий обсяг роботи. Але наскільки саме? І яких галузей це стосується? DW пояснює.
Новина про те, що відмінність у зарплатах між чоловіками і жінками в Німеччині залишається однією з найвищих у Європі, розлетілася миттєво. Після цього Федеральне статистичне відомство Німеччини опублікувало нові дані. Виявляється, що у 2018 році гіпотетичний герр Мюллер заробляв за годину в середньому 21,60 євро, тоді як фрау Мюллер - 17,09 євро. Це майже на 21 відсоток менше. Іншими словами, перші 77 днів у році жінка в Німеччині - у порівнянні до колеги-чоловіка - працює фактично безкоштовно.
Однак не варто поспішати говорити про кричущу дискримінацію жінок у Німеччині. Адже обидва приклади демонструють лише, так би мовити, кількісну відмінність між зарплатами чоловіків і жінок (Gender Pay Gap - різниця в доходах працівників різних статей) без урахування таких факторів, як рівень освіти, досвід роботи, сфера діяльності. Це загальний середній зріз по країні.
Крім того, жінки частіше, ніж чоловіки, ідуть у відпустку по догляду за дитиною, а пізніше, вийшовши з цієї відпустки, працюють на неповну ставку. Тому "очищений" показник відмінностей у зарплатах враховує також структурні відмінності в зайнятості чоловіків і жінок. Під "структурними чинниками" статистики також мається на увазі те, що жінки частіше працюють на низькооплачуваних роботах (наприклад, на посадах касирок у супермаркетах) і рідше займають керівні позиції.
Шість відсотків різниці
Якщо врахувати ці фактори, то виходить, що різниця в зарплатах чоловіків і жінок становить у середньому шість відсотків. Це якщо ми порівнюємо, скільки заробляють чоловік і жінка на одній позиції, з однаковим рівнем освіти й аналогічним досвідом роботи. Розрахувати даний показник, враховуючи всі фактори, які впливають на зарплату, - складне завдання для статистики. Тому такий аналіз проводиться лише раз на чотири роки. Шість відсотків - таким був результат підрахунків, здійснених у 2014 році, коли вперше вдалося вивести показник для врахування всіх факторів. До речі, тоді середній показник "неочищеної" різниці зарплат між герром Мюллером і фрау Мюллер складав 22 відсотки.
За даними численних досліджень, чим вища посада, тим більша різниця в зарплатах між чоловіками і жінками, які цю посаду обіймають. Найвища відмінність, як повідомило у відповідь на запит DW Федеральне статистичне відомство Німеччини, - у мистецтві, шоу-бізнесі, науці, технологічній сфері, а також у фінансистів, банківських службовців і працівників страхової сфери.
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