Скільки відпускних отримують німці

У разі п'ятиденного робочого тижня працівникам у Німеччині за законом належить як мінімум 20 відпускних днів у році плюс суботи та неділі, але роботодавці цим не обмежуються і додають ще дещо. Тож на відпочинок співробітник німецької фірми має в середньому 29 робочих днів. Під час відпустки він отримує зарплату в повному обсязі.

Є компанії, які платять і понад це. За статистикою, половина всіх найманих працівників у Німеччині отримують додаткові відпускні (Urlaubsgeld). Варто зазначити, що доплата відпускної надбавки - добровільний жест працедавця - або його особисте рішення, або про доплати домовляються з працедавцями профспілки, укладаючи тарифні угоди.

На підприємствах, де діють такі колективні договори, шанси на додаткові відпускні вдвічі вищі, ніж у фірмах (зазвичай маленьких), де тарифної угоди немає. Це - результати опитування, проведеного близьким до профспілок інститутом економічних і соціальних досліджень WSI-Tarifarchiv.

Найбільші відпускні

В середньому, за даними Федерального статистичного відомства, розмір доплати до відпускних становить 1280 євро до вирахування податків. Але ця сума середня, адже різниця між сферами зайнятості та окремими регіонами країни істотна. Найближчі до цього середньоарифметичного розміру доплати - в сферах надземного і підземного будівництва, хімічної промисловості та торгівлі.

У машино- і автомобілебудівній галузях надбавка вище середнього показника: 2358 і 2113 євро відповідно. А найбільші додаткові відпускні - у тих, хто зайнятий у видавництвах: 2613 євро. Більше 2000 євро у вигляді відпускного бонусу платять у таких сферах, як енергопостачання, страхові та фінансові послуги, наукові дослідження і розробки.

Серед сфер, де найменше доплачують до відпускних, - сільське господарство, кам'яновугільна промисловість, готельний і ресторанний бізнес. У державному секторі, сферах оборони і соціального страхування окремо такої доплати немає, зате в кінці року співробітники отримують так звану "різдвяну премію" (Weihnachtsgeld) - щось на зразок 13-ї зарплати.

На сході і на заході

Імовірність того, якою буде доплата і чи буде вона взагалі, залежить і від інших факторів. Як показало дослідження, проведене інститутом WSI-Tarifarchiv, на щедрість працедавця впливає, приміром, розмір фірми. На малих підприємствах із кількістю працівників менше сотні додаткові відпускні отримують трохи більше третини з них, у великих компаніях - майже 60 відсотків.

Значення має і те, в якому регіоні співробітник працює. На заході країни додаткові відпускні отримує майже половина співробітників, на сході - третина. І різниця в розмірі доплати становить майже чотири сотні євро: в середньому, 1317 євро в західних федеральних землях проти 927 євро - в східних. Автори дослідження пояснюють це, перш за все, тим, що на сході Німеччини менше великих підприємств.

Спостерігається і гендерний розрив: доплати до відпустки отримує половина чоловіків і 41 відсоток жінок. Аналітики пояснюють це тим, що чоловіки частіше зайняті в промисловій і технічній сфері. Тут додаткові відпускні платять частіше, ніж в соціальній сфері або сфері послуг, де в штаті набагато більше жінок.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Найкоротші відпустки у світі… …мають канадці. У Канаді мінімальна тривалість відпуски складає 10 днів на рік. Ще є дев'ять встановлених законом святкових днів. Через це Канада опинилася на останньому місці в рейтингу країн за тривалістю відпустки, який провела консалтингова компанія Mercer із США. Дослідження охопило 40 країн. Лише одна країна має таку ж коротку тривалість відпустки.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Гнучкі китайські святкові дні У Китаї законодавством також передбачена мінімальна кількість днів відпустки - 10 днів. Однак китайці в дещо кращій ситуації, ніж канадці, бо мають на два святкових дні більше. А свята для китайців - річ священна. Якщо свято припадає на вихідний день, то наступного місяця працівники зазвичай отримують ще один вільний день.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Жодного права на відпустку в США Тому, хто прагне піднятися в США від мийника посуду до мільйонера, слід налаштуватися на жорсткий ритм роботи. США - єдина країна на Заході, де право на відпустку не врегульоване законом. Американцям доводиться задовольнятись лише десятьма святковими днями. Щоправда, роботодавці можуть встановлювати власні правила і у середньому пропонують своїм працівникам 15 днів відпустки на рік.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Індія - країна святкових днів День незалежності, Різдво, день народження Магатми Ганді - це лише кілька з загалом 16-ти визначених законом святкових днів, коли індійці відпочивають. Жодна інша країна, крім Японії, не має такої кількості свят, запевняють експерти Mercer. Окрім свят, громадяни країни мають законне право на мінімум 12-денну відпустку в рік.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Німці не пасуть задніх Німці теж не обмежені у відпустці. Хоча законом для працівників гарантовані 20 днів відпустки, у середньому на рік у німців набігає десь 27 відпусткових днів, запевняють аналітики компанії Compensation Partner. На додачу до цього, в залежності від федеральної землі, припадають ще від 8 до 11 законних святкових днів.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток ПАР: 33 вільних дні Три тижні оплаченої відпустки та 12 святкових днів передбачає законодавство Південноафриканської Республіки. Під час свят діловий світ намагається використати зароблений перепочинок. Та відпочивають не всі, адже більшість туристичних фірм, торговельних центрів та ресторанів залишаються відчиненими.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Великобританія серед лідерів "Якби весь рік був відпусткою, розвага була б такою нудною, як і робота", - писав Шекспір. Однак до такої "небезпеки" британцям ще далеко. Законодавством країни передбачено 28 днів оплаченої відпустки. Загалом у цій країні громадяни мають 36 днів свят та відпустки.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Фінляндія - за крок до лідера 30 днів оплаченої відпустки - мінімум, на який можуть розраховувати фіни. Деякі фінські підприємства закриті упродовж всього липня, бо зазвичай у цей час клієнти роз'їжджаються на відпочинок. Крім того, у Фінляндії є 10 передбачених законом святкових днів. Разом з Францією та Росією Країна тисячі озер ділить друге місце у рейтингу.

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток Пальма першості на двох Лідерами рейтингу компанії Mercer стали одночасно Бразилія та Литва! Обидві країни надають працівникам 41 день відпусток та святкових днів. Хоч бразильці мають, так само як фіни та французи, право на мінімум 30 днів відпустки, в Бразилії на одне свято більше. А в Литві законом передбачено 13 святкових і щонайменше 28 відпусткових днів. Автор: Ліліан Бек, Валерій Сааков

