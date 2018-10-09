Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати ці справи? (відео)

Чи можна порівнювати отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та ймовірне вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі? І чи покарають Саудівську Аравію в такому разі так само, як Росію?
Дедалі більше західних оглядачів та журналістів порівнюють імовірне вбивство саудівського журналіста та спробу отруєння російського колишнього агента Сергія Скрипаля. В обох випадках за злочинами швидше за все стоять спецслужби авторитарних режимів - Росії та Саудівської Аравії. Чи покарають Саудівську Аравію в такому разі так само, як Росію?
Випадок з саудівським журналістом Джамалем Хашоггі істотно зашкодив іміджеві Саудівській Аравії. На холодну реакцію світової політичної та економічної еліти Ер-Ріяд відреагує або агресією або реформами. (19.10.2018)
Останні замахи на Джамаля Хашоггі та Сергія Скрипаля свідчать, що спецслужби дедалі менше приховують свої спецоперації. Про те, чим це пояснюється, DW розповіли експерти. (18.10.2018)