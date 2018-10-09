Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати ці справи? (відео)

Дедалі більше західних оглядачів та журналістів порівнюють імовірне вбивство саудівського журналіста та спробу отруєння російського колишнього агента Сергія Скрипаля. В обох випадках за злочинами швидше за все стоять спецслужби авторитарних режимів - Росії та Саудівської Аравії. Чи покарають Саудівську Аравію в такому разі так само, як Росію?