 Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати ці справи? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.10.2018

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Політика й суспільство

Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати ці справи? (відео)

Чи можна порівнювати отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та ймовірне вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі? І чи покарають Саудівську Аравію в такому разі так само, як Росію?

USA Washington Protest von David Barrows vor der Botschaft von Saudi-Arabien (picture-alliance/AP Photo/J. Martin)

Прихильники Джамаля Хашоггі

Дедалі більше західних оглядачів та журналістів порівнюють імовірне вбивство саудівського журналіста та спробу отруєння російського колишнього агента Сергія Скрипаля. В обох випадках за злочинами швидше за все стоять спецслужби авторитарних режимів - Росії та Саудівської Аравії. Чи покарають Саудівську Аравію в такому разі так само, як Росію?

 

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Саудівська Аравія - важливий партнер чи країна-ізгой?

Випадок з саудівським журналістом Джамалем Хашоггі істотно зашкодив іміджеві Саудівській Аравії. На холодну реакцію світової політичної та економічної еліти Ер-Ріяд відреагує або агресією або реформами. (19.10.2018)  

Держави та їхні спецслужби - "мокрі справи" знову в моді?

Останні замахи на Джамаля Хашоггі та Сергія Скрипаля свідчать, що спецслужби дедалі менше приховують свої спецоперації. Про те, чим це пояснюється, DW розповіли експерти. (18.10.2018)  

Washington Post опублікувала останній текст зниклого журналіста Хашоггі

В останній статті для Washington Post саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який зник на початку жовтня, розповідає про утиски свободи слова в арабських країнах та про дії їхніх урядів проти журналістів. (18.10.2018)  

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Чи можна порівнювати отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та ймовірне вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі? І чи покарають Саудівську Аравію в такому разі так само, як Росію?

Mike Pompeo besucht König Salman bin Abdul-Aziz in Saudi Arabien

Саудівська Аравія - важливий партнер чи країна-ізгой? 19.10.2018

Випадок з саудівським журналістом Джамалем Хашоггі істотно зашкодив іміджеві Саудівській Аравії. На холодну реакцію світової політичної та економічної еліти Ер-Ріяд відреагує або агресією або реформами.

Symbolbild | Geheimdienst

Держави та їхні спецслужби - "мокрі справи" знову в моді? 18.10.2018

Останні замахи на Джамаля Хашоггі та Сергія Скрипаля свідчать, що спецслужби дедалі менше приховують свої спецоперації. Про те, чим це пояснюється, DW розповіли експерти.

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