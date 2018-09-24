Скрипаль працював на чотири спецслужби - Focus

Отруєний колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, за даними видання Focus, аж до 2017 року працював на чотири спецслужби країн НАТО. Він видавав активних шпигунів ГРУ, пише видання Focus із посиланням на високопосадовця контррозвідки НАТО у Брюсселі. За цими даними, представник НАТО сказав, що мав доступ до документів, згідно з якими Скрипаль контактував із чотирма різними спецслужбами, однак не надав додаткових деталей.

Focus пише, що у 2016 році Скрипаль, очевидно, надав настільки точні дані естонській спецслужбі, що це допомогло викрити одразу трьох шпигунів Москви. Серед них був офіцер естонської армії. Окрім того, Скрипаль надав іспанській спецслужбі CNI важливу інформацію про зв'язки російської мафії в Іспанії з політиками та посадовцями у Москві. Аналітики НАТО не виключають, що саме ця діяльність Скрипаля була причиною його отруєння, йдеться в матеріалі Focus.

У 2012 році Скрипаль відвідував Прагу в супроводі співробітників британської MI6 та інформував тамтешні органи безпеки про активні мережі російських шпигунів, зазначає видання.

Як повідомлялося, на початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Британська прем'єрка Тереза ​​Мей пізніше заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні речовиною "Новачок", розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

Раніше слідство в Британії стверджувало, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, а також повідомляло, що у них могли бути співучасники.

13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають відношення до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи. Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії вважають, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

Організація розслідувачів Bellingcat і видання The Insider після проведення власних розслідувань повідомили, що Боширов насправді є полковником розвідки Анатолієм Володимировичем Чепігою. Згодом ЗМІ повідомили, що Чепігу впізнали у селі, де він тривалий час жив.