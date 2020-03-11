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СКМ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СКМ".

"Систем Кепітал Менеджмент" є найбільшою в Україні фінансово-промисловою групою. Її засновано 2000 року в Донецьку. Власником СКМ є український олігарх Рінат Ахметов. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Металургія vs. екологія у Маріуполі: чи можливий компроміс? (11.03.2020) 11.03.2020

Металургійні гіганти Маріуполя - ММК імені Ілліча та "Азовсталь" - входять у десятку найбільших забруднювачів повітря в Україні. DW з'ясовувала, коли місто сталеварів зможе дихати вільно.
Ахметов придбав віллу у Франції за 200 мільйонів євро

Ахметов придбав віллу у Франції за 200 мільйонів євро 28.01.2020

Рінат Ахметов придбав "найдорожчу у світі віллу" у Франції за 200 мільйонів євро. Її початкова ціна складала 350 мільйонів євро, але попередній власник, компанія Campari Group, продала її із 43-відсотковою знижкою.
Суд розморозив кіпрські активи Ахметова

Суд розморозив кіпрські активи Ахметова 06.06.2018

Кіпрський суд розморозив низку активів групи "СКМ" Ріната Ахметова, які було заблоковано у грудні 2017 року через суперечку щодо боргів за "Укртелеком". Активи СКМ у Нідерландах залишаються замороженими.
Ахметову погрожують відібрати майже половину акцій СКМ за борги

Ахметову погрожують відібрати майже половину акцій "СКМ" за борги 04.05.2018

Після програшу у Високому суді Лондона Рінату Ахметову доведеться платити за "Укртелеком". Якщо найбагатший українець не доплатить 820 мільйонів доларів, у нього погрожують забрати 44 відсотка акцій "СКМ".
Ахметову не вдається розморозити активи за кордоном

Ахметову не вдається розморозити активи за кордоном 06.04.2018

Арбітражний суд Амстердама відмовив холдингу СКМ Ріната Ахметова у розмороженні нідерландських активів. Суперечка щодо боргів за "Укртелеком" триває. На кону понад 800 мільйонів доларів.
Нідерландський суд заморозив активи Ахметова - Reuters

Нідерландський суд заморозив активи Ахметова - Reuters 10.01.2018

Суд у Нідерландах заморозив розташовані в країні активи Ріната Ахметова, зазначає Reuters. Рішення пов'язане із судовим процесом на Кіпрі.
СКМ оскаржить заморожування активів на 820 мільйонів доларів США

СКМ оскаржить заморожування активів на 820 мільйонів доларів США 06.01.2018

Група СКМ Ріната Ахметова оскаржить постанову кіпрського суду про заморожування своїх активів на 820 мільйонів доларів США через недоплату компанії Raga Establishment за придбання "Укртелекому".
Компанія Ахметова придбала блокпакет акцій Київенерго за стартовою ціною

Компанія Ахметова придбала блокпакет акцій "Київенерго" за стартовою ціною 18.08.2017

Компанія Ornex, що входить до групи "СКМ" Ріната Ахметова, придбала виставлені на продаж Фондом держмайна 25 відсотків акцій ПАТ "Київенерго" та "Західенерго".
Компанія Ахметова придбала блокпакет акцій Донецькобленерго

Компанія Ахметова придбала блокпакет акцій "Донецькобленерго" 16.08.2017

Компанія Ornex, що входить до групи "СКМ" Ріната Ахметова, придбала виставлені на продаж Фондом держмайна 25 відсотків акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".
Заплутаний зв'язок Укртелекому: кому вигідна реприватизація

Заплутаний зв'язок "Укртелекому": кому вигідна реприватизація 27.04.2017

В Україні заговорили про реприватизацію "Укртелекому" - шість років тому компанію продали за непрозорою схемою оточенню Віктора Януковича. Нині офіційним власником підприємства є "СКМ" Ріната Ахметова.
Націоналізація на Донбасі: чи чекати на нових переселенців

"Націоналізація" на Донбасі: чи чекати на нових переселенців 30.03.2017

Тисячі працівників українських підприємств, захоплених на непідконтрольних територіях Донбасу, звільняються. Що далі?
Шість українців увійшли в список мільярдерів Forbes

Шість українців увійшли в список мільярдерів Forbes 21.03.2017

У рейтинг найбагатших людей світу від журналу Forbes увійшли шість українців. На першому місці серед них - власник СКМ Рінат Ахметов.
Імперія Ахметова хитається, але ще не падає

Імперія Ахметова хитається, але ще не падає 04.03.2017

Бізнес-імперію олігарха Ріната Ахметова, через яку пройшла лінія розмежування на Донбасі, продовжує трусити. Але очікувати її падіння ще зарано, вважають аналітики.
Націоналізація в ДНР і ЛНР: наслідки запровадження зовнішнього управління

Націоналізація в "ДНР" і "ЛНР": наслідки запровадження "зовнішнього управління" 01.03.2017

Керівництво так званих "ДНР" та "ЛНР" встановлює контроль над місцевими заводами та шахтами, що працюють за українськими законами і платять податки Україні. DW з’ясовувала наслідки такої "націоналізації".
Як Конті стала Тором, або Як працює економіка самопроголошеної ДНР

Як "Конті" стала "Тором", або Як працює економіка самопроголошеної "ДНР" 12.08.2016

Попри припинення активних бойових дій, економіка неконтрольованого Україною Донбасу вже понад півтора року не подає ознак відновлення. Що сталося з великими підприємствами Донбасу - у матеріалі DW.
Протестувальники встановили на Майдані два намети

Протестувальники встановили на Майдані два намети 20.02.2016

Демонстранти закликають до безстрокової акції протесту. Серед їхніх вимог - відставка уряду Арсенія Яценюка та відбиття російської агресії. Протестувальники планують розгорнути свій штаб у готелі "Козацький".
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