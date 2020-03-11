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"Систем Кепітал Менеджмент" є найбільшою в Україні фінансово-промисловою групою. Її засновано 2000 року в Донецьку. Власником СКМ є український олігарх Рінат Ахметов. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.