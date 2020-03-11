Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СКМ".
"Систем Кепітал Менеджмент" є найбільшою в Україні фінансово-промисловою групою. Її засновано 2000 року в Донецьку. Власником СКМ є український олігарх Рінат Ахметов. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.