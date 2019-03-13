Скандал з "Укроборонпромом": відсторонений прокурор САП, журналісти викликані до ДБР

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький відсторонив старшого прокурора групи прокурорів від розслідування можливого розкрадання чиновниками "Укроборонпрому". Таке рішення було ухвалено через провал у розслідуванні. Про це Холодницький заявив у середу, 13 березня, під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з розслідування фактів розкрадання у Збройних силах, передає агенція "Українські новини".

"Я ухвалив рішення відсторонити старшого прокурора групи прокурорів від проведення процесуального керівництва через фактичний провал процесуального керівництва у цьому провадженні", - сказав він.

Крім того, у середу директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не виключив відсторонення від посад тих співробітників НАБУ, чиї прізвища лунали в журналістському розслідуванні Bihus.info. Наразі у бюро триває службове розслідування.

Своєю чергою Державне бюро розслідувань (ДБР) у середу викликало журналістів для надання пояснень у рамках відкритого кримінального провадження про можливе отримання неправомірної вигоди співробітниками НАБУ, Служби безпеки України (СБУ), прокуратури та Державної фіскальної служби (ДФС), заявив директор ДБР Роман Труба.

Як відомо, раніше журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили розслідування у кількох частинах про розкрадання на українських оборонних підприємствах. Після цього президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".

Своєю чергою Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, що фігурує в розслідуванні, 4 березня подав позов до Подільського районного суду Києва на захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів.