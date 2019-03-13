 Скандал з ″Укроборонпромом″: відсторонений прокурор САП, журналісти викликані до ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

Скандал з "Укроборонпромом": відсторонений прокурор САП, журналісти викликані до ДБР

Через провал розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив від нього старшого прокурора.

Голова САП Назар Холодницький

Голова САП Назар Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький відсторонив старшого прокурора групи прокурорів від розслідування можливого розкрадання чиновниками "Укроборонпрому". Таке рішення було ухвалено через провал у розслідуванні. Про це Холодницький заявив у середу, 13 березня, під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з розслідування фактів розкрадання у Збройних силах, передає агенція "Українські новини".

"Я ухвалив рішення відсторонити старшого прокурора групи прокурорів від проведення процесуального керівництва через фактичний провал процесуального керівництва у цьому провадженні", - сказав він. 

Крім того, у середу директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не виключив відсторонення від посад тих співробітників НАБУ, чиї прізвища лунали в журналістському розслідуванні Bihus.info. Наразі у бюро триває службове розслідування.

Своєю чергою Державне бюро розслідувань (ДБР) у середу викликало журналістів для надання пояснень у рамках відкритого кримінального провадження про можливе отримання неправомірної вигоди співробітниками НАБУ, Служби безпеки України (СБУ), прокуратури та Державної фіскальної служби (ДФС), заявив директор ДБР Роман Труба.

DW.COM

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відкидає закиди на адресу військової прокуратури та СБУ в потуранні незаконним схемам в "Укроборонпромі". (12.03.2019)

Слідчі Державного бюро розслідувань України розпочали розслідування оприлюднених журналістами даних про потурання правоохоронців незаконним схемам розкрадання в оборонно-промисловому комплексі. (12.03.2019)

Як відомо, раніше журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили розслідування у кількох частинах про розкрадання на українських оборонних підприємствах. Після цього президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт". 

Своєю чергою Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, що фігурує в розслідуванні, 4 березня подав позов до Подільського районного суду Києва на захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів.

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