Скандал в Одесі: кому і чому заважає Ройтбурд (відео)

Творчість Олександра Ройтбурда для малознайомих з мистецтвом українців може видаватись скандальною. Відомий у світі художник на своїх картинах зображує оголені людські тіла, геніталії. За це переважно у проросійських ЗМІ його називають “порнографічним” художником. Проте він - один із найуспішніших та найвідоміших на Заході сучасних художників України. А для прихильників "Опозиційного блоку" в Одеси він є неугодним ще й тому, що публічно підтримував Євромайдан. А трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року називав “днем, що врятував країну”.



