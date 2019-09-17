 Скандал в Одесі: кому і чому заважає Ройтбурд (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 17.09.2019

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Скандал в Одесі: кому і чому заважає Ройтбурд (відео)

Скандал довкола звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда не вщухає. Кому заважає художник і що він зробив з музеєм в Одесі?

Олександр Ройтбурд

Олександр Ройтбурд

Творчість Олександра Ройтбурда для малознайомих з мистецтвом українців може видаватись скандальною. Відомий у світі художник на своїх картинах зображує оголені людські тіла, геніталії. За це переважно у проросійських ЗМІ його називають “порнографічним” художником. Проте він - один із найуспішніших та найвідоміших на Заході сучасних художників України. А для прихильників "Опозиційного блоку" в Одеси він є неугодним ще й тому, що публічно підтримував Євромайдан. А трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року називав “днем, що врятував країну”.


 

DW.COM

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