 Скандального екслідера австрійських популістів Штрахе виключили з партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

Скандального екслідера австрійських популістів Штрахе виключили з партії

Після низки скандалів навколо Гайнца-Крістіана Штрахе, зокрема з відео з Ібіци, Австрійська партія свободи виключила його зі свого складу.

Гайнц-Крістіан Штрахе

Гайнц-Крістіан Штрахе

Підозрюваного у корупції колишнього лідера Австрійської партії свободи (АПС) Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache) виключили з партії. Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомив її нинішній голова Норберт Гофер (Norbert Hofer). "Ми починаємо з чистого аркуша. Ібіца - це історія, і ми зараз можемо подивитися в майбутнє", - сказав Гофер, маючи на увазі скандал щодо відео зі Штрахе на Ібіці, який призвів до розвалу коаліції і нових парламентських виборів в країні. Штрахе поки не прокоментував рішення партії.

Зараз щодо Штрахе проводиться розслідування відносно ймовірного зловживання владою. Також йому закидають використання партійних коштів для особистих цілей. Штрахе залишив усі політичні посади у травні.

Попри виключення зі складу АПС Штрахе може повернутись у політику з новою партією "Альянс за Австрію", яку троє колишніх членів АПС заснували 12 грудня. Засновники партії сподіваються, що Штрахе стане їхнім кандидатом на наступних місцевих виборах у Відні.

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У середині травня німецькі ЗМІ оприлюднили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови колишнього віцеканцлера Австрії, тодішнього лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе, ексголови парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на Ібіці в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету. Після цього скандалу Штрахе та канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) подали у відставку, а у країні були проведені нові вибори.

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