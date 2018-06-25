 Скандальний матч Швейцарія-Сербія: м′яке покарання від ФІФА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

Скандальний матч Швейцарія-Сербія: м'яке покарання від ФІФА

Гравці швейцарської збірної, які під час матчу з сербами некоректно святкували забиті м'ячі, мають сплатити штрафи. Штраф накладений і на тренера сербів. Також сербська федерація оштрафована за поведінку фанатів.

Граніт Джака і Джердан Шачірі сплатять по 10 тисяч франків за таке святкування забитих м'ячів

Граніт Джака і Джердан Шачірі сплатять по 10 тисяч франків за таке святкування забитих м'ячів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) неочікувано м'яко покарала гравців збірної Швейцарії та тренера команди Сербії за інциденти під час та після матчу 22 червня. Футболісти збірної Швейцарії Граніт Джака і Джердан Шачірі, які мають албанське коріння, після забитих голів у ворота Сербії схрещували руки, зображаючи двоголового орла з герба Албанії. Цей символ використовують і косовські албанці. Сербія, яка не визнає незалежності Косова, вважає цей жест політичним.

Як повідомили у ФІФА в понеділок, 25 червня, дисциплінарна комісія федерації оштрафувала Джаку та Шачірі на 10 тисяч швейцарських франків (8680 євро), однак не дискваліфікувала їх, передає агентство SID. Капітан швейцарської збірної Штефан Ліхтштайнер (Stephan Lichtsteiner), який теж святкував взяття воріт аналогічним жестом, має сплатити 5 тисяч франків. Футболістів звинуватили у "неспортивній поведінці".

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Хоча збірна Німеччини й перемогла шведів, але те, як це відбулось, свідчить, що бундестім перетворився на зовсім незвичну команду. Коментар Джонатана Гардінга з Сочі. (24.06.2018)

Гол Тоні Крооса у ворота шведів після розиграшу штрафного на останній доданій хвилині матчу приніс збірній Німеччині важливу перемогу у груповому матчі на ЧС-2018 з футболу. (23.06.2018)

Сербська федерація футболу також була оштрафована - через поведінку фанатів збірної вона має сплатити штраф у 54 тисяч франків. Під час матчу вболівальники команди викрикували "Вбий албанців", а також вивішували банери з образами. Окрім того,  федерації винесено попередження.

Тренер сербської збірної Младен Крстаїч має сплатити штраф у 5 тисяч євро за висловлювання на адресу німецького судді Фелікса Бриха (Felix Brych), дії якого він порівняв із воєнними злочинами. "Я б відправив його в Гаагу, щоб проти нього зробили процес, так само, як вони зробили процес проти нас (у матчі. - Ред.)", - сказав Крстаїч в розмові з сербськими журналістами. Його також попереджено. Очільник Сербської федерації футболу Славіша Кокеза має сплатити штраф у 5 тисяч франків за коментарі щодо суддівської змови проти збірної.

Окрім того, ФІФА оштрафувала Аргентинську футбольну асоціацію на 105 тисяч франків та попередила її за бійку вболівальників, кидання предметів на поле та гомофобні кричалки фанатів. Хорваться федерація за поведінку вболівальників збірної оштрафована на 13 тисяч франків.

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