Сирія: повстанці відкинули умови росіян щодо припинення вогню в провінції Дар'а

Переговори між представниками опозиційних до режиму Башара Асада збройних угруповань та російської армії стосовно припинення боїв у провінції Дар'а на південному заході Сирії завершилися безрезультатно. Як повідомив у суботу, 30 червня, речник опозиційних груп, умови росіян були "принизливими", а тому на них не погодилися, передає агентство Reuters. За його словами, від повстанців вимагали здатися.

Раніше один з учасників переговорів зазначив, що росіяни за зразком інших угод вимагали, щоб повстанці разом з родинами виїхали в райони на північному заході Сирії, які все ще перебувають під контролем опозиції, або ж визнали повернення влади сирійського уряду. Повстанці відхилили можливість повернення сирійської армії, а натомість запропонували надати доступ до утримуваних районів російській військовій поліції та відновити цивільні інститути. Переговори відбувалися за посередництва Йорданії, на кордоні з якою розташована провінція Дар'а.

Тим часом сирійська армія увійшла в ще кілька міст провінції, продовжилися і бомбардування, повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. У ніч на 30 червня літаки здійснили 32 вильоти, завдавши авіаударів по дев'яти містах. Під час наступу сирійської армії на провінцію Дар'а, який розпочався 19 червня, загинули вже близько ста цивільних осіб. За даними ООН, до 160 тисяч людей у провінції змушені були рятуватись втечею.

Після інтенсивного бомбардування у суботу стало відомо, що низка населених пунктів на південному заході Сирії, які були оточені урядовими військами, після переговорів з ними визнали юрисдикцію сирійського уряду.