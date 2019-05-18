 Сирія: внаслідок авіаударів в Ідлібі загинули десятеро цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сирія: внаслідок авіаударів в Ідлібі загинули десятеро цивільних

Через удари російської авіації в Сирії загинули щонайменше десятеро мирних жителів. Міноборони РФ повідомило про знищення системи залпового вогню терористів біля населеного пункту.

Авіаудари в Ідлібі (архівне фото)

Авіаудари в Ідлібі (архівне фото)

У сирійській провінції Ідліб у ніч на понеділок, 20 травня, внаслідок авіаударів російської авіації загинули щонайменше десятеро цивільних осіб. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Зокрема, внаслідок атаки біля містечка Кафр-Набаль загинули п'ятеро дітей, четверо жінок та один чоловік. Окрім того, була сильно пошкоджена лікарня.

Щонайменше п'ять будинків поблизу міста були пошкоджені або повністю зруйновані, повідомляє з місця події кореспондент агенція AFP. Напередодні російська сторона повідомила, що в ніч на 18 травня сирійські військові оголосили "одностороннє припинення вогню" в регіоні. Втім після цього повітряні удари продовжувались.

Тим часом в міністерстві оборони Росії повідомили, що члени терористичної організації "Джебхат ан-Нусра" увечері 19 травня спробували атакувати російську авіабазу Хмеймім в Сирії. Вони відкрили вогонь з реактивної системи залпового вогню. Пізніше ця система була виявлена на західній околиці Кафр-Набаля у провінції Ідліб. "Точковим ударом ВКС Росії зазначений об'єкт терористів був знищений", - повідомили в міноборони, передає агенція "РИА-Новости".

DW.COM

Шостий день поспіль тривають масивні бомбардування провінції Ідліб, підконтрольної сирійській опозиції та ісламістам. Під удар потрапили десятки об'єктів, повідомляють спостерігачі. (05.05.2019)

Бомбардування Асадом і його союзниками спрямовані не на боротьбу з тероризмом, а на повернення Ідліба під контроль режиму, йдеться в спільній заяві ФРН, Франції і Великобританії. (13.05.2019)

Нагадаємо, з кінця квітня російські військово-повітряні сили спільно з авіацією сирійський урядових військ завдали серії ударів з повітря в Ідлібі та Хамі. РФ разом з Іраном вважаються найближчими союзниками сирійського президента Башара Асада. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Втім, представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначають, що від бомбардувань постраждали школи та медичні заклади.

За даними ООН, за останні тижні через ескалацію збройного протистояння в Сирії залишити свої помешкання змушені були близько 180 тисяч людей. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, під час наступу урядових військ на підконтрольні повстанцям райони в провінціях Ідліб та Хама були пошкоджені 18 медичних закладів, багато шкіл та таборів біженців.

Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Syrien Konflikte

ООН: У Сирії від бойових дій в останні тижні втекли 180 тисяч людей 18.05.2019

Через авіаудари та наступ урядових військ на північному заході Сирії свої помешкання в останні тижні були змушені залишити вже 180 тисяч людей. Табори біженців переповнені, а багато медичних закладів - пошкоджені.

Idlib, Attentat des Assad-Regimes auf Wohngebiete in Syriens 

Сирійська та російська авіація бомбила провінцію Ідліб - спостерігачі 04.05.2019

Впродовж дня спостерігачі нарахували в північносирійських провінціях Ідліб та Хама понад 100 атак з повітря з боку сирійських урядових сил та їхніх російських союзників.

Syrien Provinz Idlib Kämpfe

Берлін, Париж і Лондон засудили авіаудари сил Асада і РФ по Ідлібу 13.05.2019

Бомбардування Асадом і його союзниками спрямовані не на боротьбу з тероризмом, а на повернення Ідліба під контроль режиму, йдеться в спільній заяві ФРН, Франції і Великобританії.

Реклама

Докладно

Вольф Пуле

"За безпечне сусідство з Росією доведеться сплатити ціну"

Інтерв'ю DW із полковником Бундесверу у відставці Вольфом Пуле.  

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google

Reuters: Google заблокує всі оновлення для Huawei

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, оскільки в США компанію внесли в чорний список.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  