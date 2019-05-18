Сирія: внаслідок авіаударів в Ідлібі загинули десятеро цивільних

У сирійській провінції Ідліб у ніч на понеділок, 20 травня, внаслідок авіаударів російської авіації загинули щонайменше десятеро цивільних осіб. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Зокрема, внаслідок атаки біля містечка Кафр-Набаль загинули п'ятеро дітей, четверо жінок та один чоловік. Окрім того, була сильно пошкоджена лікарня.

Щонайменше п'ять будинків поблизу міста були пошкоджені або повністю зруйновані, повідомляє з місця події кореспондент агенція AFP. Напередодні російська сторона повідомила, що в ніч на 18 травня сирійські військові оголосили "одностороннє припинення вогню" в регіоні. Втім після цього повітряні удари продовжувались.

Тим часом в міністерстві оборони Росії повідомили, що члени терористичної організації "Джебхат ан-Нусра" увечері 19 травня спробували атакувати російську авіабазу Хмеймім в Сирії. Вони відкрили вогонь з реактивної системи залпового вогню. Пізніше ця система була виявлена на західній околиці Кафр-Набаля у провінції Ідліб. "Точковим ударом ВКС Росії зазначений об'єкт терористів був знищений", - повідомили в міноборони, передає агенція "РИА-Новости".

Нагадаємо, з кінця квітня російські військово-повітряні сили спільно з авіацією сирійський урядових військ завдали серії ударів з повітря в Ідлібі та Хамі. РФ разом з Іраном вважаються найближчими союзниками сирійського президента Башара Асада. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Втім, представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначають, що від бомбардувань постраждали школи та медичні заклади.

За даними ООН, за останні тижні через ескалацію збройного протистояння в Сирії залишити свої помешкання змушені були близько 180 тисяч людей. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, під час наступу урядових військ на підконтрольні повстанцям райони в провінціях Ідліб та Хама були пошкоджені 18 медичних закладів, багато шкіл та таборів біженців.