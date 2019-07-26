 Сирію втретє поспіль визнали найнебезпечнішою країною для гуманітарних місій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2019

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Новини

Сирію втретє поспіль визнали найнебезпечнішою країною для гуманітарних місій

Уже третій поспіль звіт гуманітарної організації CARE свідчить, що в Сирії гине найбільше в світі представників гуманітарних місій. Усього в світі за перше півріччя 2019 року під час роботи загинули 57 помічників.

Представник організації Білі шоломи у Сирії

Представник організації "Білі шоломи" у Сирії надає допомогу жертвам можливої хімічної атаки

У першому піврічі 2019 року Сирія залишалася країною, де зафіксовано найібльшу кількість загиблих представників гуманітарних організацій у світі. З початку цього року там під час надання гуманітарної допомоги було вбито 18 осіб. Ці дані були оприлюднені у середу, 14 серпня, у звіті міжнародної гуманітарної організації CARE. Таким чином, Сирія вже втретє поспіль очолює трагічний список у звіті організації.

Загалом за перші шість місяців року під час виконання гуманітарних місій у світі загинуло 57 людей: семеро в Афганістані, по п'ять у Демократичній Республіці Конго, Ємені та Центральоафриканській Республіці та троє у Нігерії. Серед прикладів цих трагічних смертей у звіті наводиться доля одразу трьох співробітників CARE, які загинули 8 травня в Афганістані внаслідок вибуху бомби в сусідньому офісі. А у квітні у Конго був убитий лікар, який представляв Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) та працював у рамках місії з боротьби з вірусом Ебола.

Небезпека для співробітників гуманітарних місій у таких кризових областях як Афганістан, Сирія чи Ємен постійно зростає, зазначається в звіті CARE. Особливо це стосується місцевого персоналу, який все частіше стає жертвою насильства.

DW.COM

Представник об'єднання німецьких гуманітарних громадських організацій Бодо фон Борріс (Bodo von Borries) зазначає: на місцях зростає спротив наданню допомоги з боку тієї чи іншої сторони конфлікту. Причиною він називає те, що така допомога ними не сприймається як нейтральна. Деякі терористичні групи та парамілітарні утворення сприймають гуманітарну допомогу як "західний інструмент" впливу, зазначає фон Борріс.

Публікація звіту приурочена до світового дня гуманітарної допомоги, який щороку відзначається 19 серпня.

Війна у Сирії триває з 2011 року, коли низкою арабських країн прокотилася хвиля антиурядових повстань. Уряд Сирії відтоді воював і досі воює проти різних опозиційних до нього сил, зокрема й ісламістських структур на кшталт "Ісламської держави". Захід неодноразово закидав сирійському уряду застосування у війні забороненої, зокрема хімічної, зброї. За ці роки уряду на чолі з Башаром Асадом вдалося повернути контроль над більшою частиною території країни. 11 серпня стало відомо про те, що урядова армія Сирії захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт у провінції Ідліб - останній, яку контролюють повстанці. Захоплення Аль-Хобейта є найзначнішим прогресом армії Асада з моменту початку її наступу в провінції Ідліб три місяці тому, заявили у базованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. За його даними, в боях за Аль-Хобейт загинули більше сотні бійців з обох сторін. При цьому сирійська армія та її союзники приблизно дві тисячі разів завдавали по повстанцях артилерійських та авіаударів.

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