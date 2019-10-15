 Сирійські урядові війська увійшли до міста Манбідж на півночі країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Новини

Сирійські урядові війська увійшли до міста Манбідж на півночі країни

Підконтрольні сирійському уряду сили взяли під контроль місто Манбідж на півночі Сирії та навколишні населені пункти, заявляють спостерігачі та міноборони РФ. Раніше у цей день американські військові залишили місто.

Турецькі солдати на танках неподалік міста Манбідж

Турецькі солдати на танках неподалік міста Манбідж

Сирійські урядові війська увійшли до міста Манбідж на півночі країни, яке населене переважно курдами. Про це заявили у вівторок, 15 жовтня, у базованому у Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє агенція dpa.

Своєю чергою міністерство оборони Росії також підтвердило цю інформацію. "Сирійською урядовою армією встановлений повний контроль над містом Манбідж та довколишніми населеними пунктам", - йдеться у повідомленні російського оборонного відомства. Згідно з ним, російська воєнна поліція патрулює лінію зіткнення між арміями Сирії та Туреччини поблизу Манбіджа.

Раніше у вівторок у коаліції під проводом США заявили, що її військові покинули Манбідж, повідомляє агенція Reuters. Згодом це підтвердили і у міноборони РФ, додавши, що військові США покинули свої бази в районах населеного пункту Дадат, що на північний захід від Манбіджа, та Умм-Міаль, відійшовши в напрямку кордону Сирії з Іраком. Ці населені пункти, згідно з повідомленням, також зайняли сирійські урядові війська.

DW.COM

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190 тисяч біженців

Між тим, від початку турецького наступу вже 190 тисяч людей на північному сході Сирії були змушені покинути свої домівки, повідомили у вівторок у Міжнародній організації з міграції (МОМ). Серед переміщених осіб - 70 тисяч дітей, повідомляє своєю чергою Дитячий фонд ООН (UNICEF).

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). 

Анкара має намір створити в північних регіонах Сирії уздовж свого кордону так звану зону безпеки, очищену від сил самооборони сирійських курдів і бойовиків терористичних угруповань, і розселити там до двох мільйонів сирійських біженців. У зв'язку з воєнною операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, а ЄС засудив наступ. Тим часом міністерство фінансів США запровадило санкції щодо турецьких міністерств оборони та енергетики. 

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