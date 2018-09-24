Сирійські повстанці спростували повідомлення про відхід свої сил

Повстанське угруповання "Файлак аш-Шам", котре контролює частину сирійської провінції Ідліб, спростувало попереднє повідомлення в ЗМІ про відвід своїх сил. Про це в неділю, 30 вересня, заявив речник угруповання "Файлак аш-Шам". "Ми залишимо в цій буферній зоні все необхідне для протидії будь-якій зраді чи агресії, приміром, протитанкове озброєння", - сказав речник підтримуваного Туреччиною угруповання, якого цитує агенція новин AP.

Так само в "Файлак аш-Шам" називають безглуздими домовленості між Туреччиною та Росію про відвід повстанцями важких озброєнь для створення демілітаризованої зони, адже повстанці таких озброєнь просто не мають.

Раніше цього дня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, посилаючись на дані мережі власних інформаторів, повідомляв, що угруповання "Файлак аш-Шам" почало виводити бійців та важке озброєння, зокрема танки та артсистеми із районів провінції Алеппо, прилеглих до провінції Ідліб. Вважалося, що ці підтримувані Туреччиною підрозділи стали першими, які погодилися на створення роззброєної буферної зони.

Про створення такої зони домовилися Туреччина і Росія в рамках угоди про відмову від наступальної операції сирійських урядових сил за підтримки росіян. Тоді повідомлялося, що до 10 жовтня з майбутньої демілітаризованої зони навколо провінції Ідліб буде виведене важке озброєння - танки та реактивні системи залпового вогню - всіх опозиційних груп. Із зони, яку планують створити до 15 жовтня, мають вивести також усіх "радикально налаштованих бойовиків".

У провінції Ідліб та на прилеглих територіях проживають близько 3,5 мільйона осіб. Вона здебільшого перебуває під контролем угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою", а також ісламістського угруповання "Джабхат ан-Нусра". Сирійська армія та її союзники завдавали масованих авіаударів по позиціях повстанців в Ідлібі та готувалися до наступу, щоб встановити контроль над цією територією. Представники урядів західних держав, а також ООН застерігали щодо гуманітарної катастрофи у разі повномасштабного наступу сирійської армії в провінції Ідліб. Після домовленостей Ердогана та Путіна підготовка до наступу була призупинена.