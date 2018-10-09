Сирійські повстанці не вивели свої сили з провінції Ідліб

Жодне з повстанських радикальних угруповань не вийшло з сирійської провінції Ідліб, де у понеділок, 15 жовтня, планувалось почати створення демілітаризованої зони. Про це повідомила агенція dpa з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Дамаск у цей же день пригрозив повстанцям військовими заходами, якщо вони не виведуть свої сили з провінції. "Ми вважаємо за краще отримати Ідліб мирними засобами, шляхом перемир'я, але якщо ні, то є інші можливості", - заявив міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муаллем, передає агенція Reuters. Він зазначив, що Росія та Туреччина мають оцінити, чи була реалізована їхня угода щодо провінції Ідліб. За його словами, у Туреччини є засоби для того, щоб вона була виконана.

Напередодні найбільше угруповання джихадистів в Ідлібі "Хайят Тахрір аш-Шам" заявило про підтримку плану Туреччини і Росії зі створення буферної зони у провінції. Але пізніше представники угруповання оголосили, що не залишать Ідліб і планують там "боротися за джихад і священну революцію". Раніше угруповання "Файлак аш-Шам", котре контролює частину провінції Ідліб, також заперечило інформацію про виведення своїх сил.

Про створення демілітаризованої зони в Ідлібі у вересні домовилися Туреччина і Росія в рамках угоди про відмову від наступальної операції сирійських урядових сил за підтримки росіян. Тоді повідомлялося, що до 15 жовтня з майбутньої демілітаризованої зони навколо провінції Ідліб буде виведене важке озброєння - танки та реактивні системи залпового вогню - всіх опозиційних груп. Із зони також мали вивести усіх "радикально налаштованих бойовиків".

У провінції Ідліб та на прилеглих територіях проживають близько 3,5 мільйона осіб. Вона перебуває під контролем угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою", а також ісламістського угруповання "Джабхат ан-Нусра". Сирійська армія та її союзники завдавали авіаударів по позиціях повстанців та готувалися до наступу, щоб встановити контроль над цією територією. Представники урядів західних держав та ООН застерігали щодо гуманітарної катастрофи у разі повномасштабного наступу сирійської армії у Ідлібі. Після домовленостей президентів Туреччини та РФ Реджепа Таїпа Ердогана та Влодимира Путіна підготовка до наступу була призупинена.

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