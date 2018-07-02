Сирійські повстанці відновили переговори про перемир'я з росіянами

Сирійські повстанці у вівторок, 3 липня, відновили переговори із представниками російської армії щодо перемир'я на півдні країни у провінції Дар'а. Делегація повстанців мала передати відповідь на вимоги росіян, озвучені в суботу, зазначив речник опозиційних груп Ібрагім Джабаві, повідомляє агентство Reuters. Росіяни вимагають роззброєння повстанських угрупувань та забезпечення доступу російської військової поліції до населених пунктів, які вони утримують.

За даними джерел у дипломатичних колах, повернутися за стіл переговорів повстанців змусила Йорданія, яка намагається запобігти подальшим спалахам насильства у сусідній Сирії та зростанню кількості біженців.

Саме Йорданія ініціювала перші переговори між російськими військовими і повстанцями в провінції Дар'а. Утім, вони завершилися безрезультатно, повстанці припинили їх, назвавши "принизливими" умови росіян. Росіяни вимагали, щоб повстанці разом з родинами виїхали в райони на північному заході Сирії, які все ще перебувають під контролем опозиції, або ж визнали повернення влади сирійського уряду.

Наступ сирійської армії в провінції Дар'а розпочався 19 червня. З того часу, за даними ООН, вже до 330 тисяч людей змушені були рятуватися втечею, передає агенція dpa. Близько 40 тисяч з них втекли до кордону із Йорданією. Уряд країни, в якій вже перебувають понад 660 тисяч сирійських біженців, заявив, що можливості для надання притулку вичерпані та закрив кордон. ООН закликає йорданський уряд впустити утікачів від бойових дій.

Тим часом уряд Асада 3 липня закликав біженців, що втекли з Сирії, повернутися додому, оскільки більшість території країни вже звільнена від "терористів". Під цим терміном Дамаск має на увазі всі опозиційні до Асада угруповання. Міністерство закордонних справ країни заявило, що багато внутрішньо переміщених осіб вже повернулися у свої помешкання, та закликало біженців, які знайшли притулок за кордоном, зробити те саме. За оцінками, за понад сім років війни з країни втекли більш ніж 5,6 мільйона сирійців.