Сирійська опозиція погодилася залишити південну провінцію Ель-Кунейтра

Бойовики опозиційних до сирійського уряду угруповань, котрі донедавна утримували під своїм контролем південну провінцію Ель-Кунейтра, погодилися скласти зброю. Одним з пунктів прийнятих ними в четвер, 19 липня, умов капітуляції є евакуація до розташованої на півночі Сирії підконтрольної опозиції провінції Ідліб.

Крім того, бойовики мають здати важке озброєння військовим сирійської армії, передає інформагенція dpa з посиланням на державні сирійські ЗМІ. Цю інформацію підтверджує також розташований у Лондоні Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини. Правозахисники посилаються при цьому на дані власної мережі інформаторів. Про угоду повідомили й близькі до ліванського військового угруповання "Хезболла" інформаційні ресурси, а також джерела інформагенції Reuters серед самих сирійських повстанців.

Унаслідок капітуляції ворожі до сирійського президента Башара Асада сили фактично цілком втрачають контроль над південною частиною Сирії. Лише невеличний район Південної Сирії й досі утримується терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД). Провінція Ель-Кунейтра розташована безпосередньо поблизу з контрольованими Ізраїлем Голанськими висотами та угодженою за договором 1974 року демілітаризованою зоною.

Нагадаємо, що війська Башара Асада, за підтримки Ірану та Росії проводили кількамісячний наступ на півдні Сирії, котрий змусив багато сирійських опозиційних угруповань до капітуляції на умовах уряду.