Син загиблої від "Новачка" британки звернувся до Путіна

Син підданої Великобританії Дон Стерджес, яка померла внаслідок дії бойової отруйної речовини "Новачок" у британському місті Еймсбері, Еван Хоуп звернувся з листом до президента Росії Володимира Путіна. "Поліція Великобританії впевнена, що як мінімум двоє росіян відповідальні за її смерть. Однак вони, схоже, перебувають під захистом вашої держави", - наводить витяги з листа Хоупа британська газета Daily Mirror в суботу, 2 березня. "Дозвольте нашим офіцерам допитати цих людей щодо вбивства моєї матері", - додає 20-річний Хоуп.

Як повідомлялося, у березні 2018 року в британському місті Солсбері були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його донька Юлія. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - було нанесено на дверну ручку будинку Скрипаля. Після тривалого лікування Скрипалі вийшли з лікарні, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

Згодом, у червні того ж року в місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його цивільна дружина Дон Стерджес. Аналізи показали, що вони були отруєні тією ж речовиною, що й Скрипалі. Найімовірніше, отруту помістили у флакон з-під парфумів. Через кілька днів Стерджес померла.

Російський слід

Лондон звинуватив у злочині ймовірних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ. - Ред.), Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідчі одразу припустили, що ці імена можуть бути вигаданими. Згодом у справі з'явився третій підозрюваний - офіцер російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова.

Пізніше групи журналістів-розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" заявили, що дізналися подробиці з біографії Боширова, Петрова і Федотова, і що їхні справжні імена - Анатолій Чепіга, Олександр Мишкін і Денис Сергєєв.

Згодом Bellingcat і The Insider повідомили, що Сергєєв може бути причетний до спроби отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева в 2015 році.