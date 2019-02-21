 Син загиблої від ″Новачка″ британки звернувся до Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2019

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Новини

Син загиблої від "Новачка" британки звернувся до Путіна

У листі до президента РФ син загиблої Дон Стерджес просить Володимира Путіна дозволити британській владі допитати осіб, яких Лондон звинувачує в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері.

Отруєння Новачком у Великобританії

Син підданої Великобританії Дон Стерджес, яка померла внаслідок дії бойової отруйної речовини "Новачок" у британському місті Еймсбері, Еван Хоуп звернувся з листом до президента Росії Володимира Путіна. "Поліція Великобританії впевнена, що як мінімум двоє росіян відповідальні за її смерть. Однак вони, схоже, перебувають під захистом вашої держави", - наводить витяги з листа Хоупа британська газета Daily Mirror в суботу, 2 березня. "Дозвольте нашим офіцерам допитати цих людей щодо вбивства моєї матері", - додає 20-річний Хоуп.

Як повідомлялося, у березні 2018 року в британському місті Солсбері були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його донька Юлія. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - було нанесено на дверну ручку будинку Скрипаля. Після тривалого лікування Скрипалі вийшли з лікарні, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

Згодом, у червні того ж року в місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його цивільна дружина Дон Стерджес. Аналізи показали, що вони були отруєні тією ж речовиною, що й Скрипалі. Найімовірніше, отруту помістили у флакон з-під парфумів. Через кілька днів Стерджес померла.

Російський слід

Лондон звинуватив у злочині ймовірних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ. - Ред.), Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідчі одразу припустили, що ці імена можуть бути вигаданими. Згодом у справі з'явився третій підозрюваний - офіцер російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова.

Пізніше групи журналістів-розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" заявили, що дізналися подробиці з біографії Боширова, Петрова і Федотова, і що їхні справжні імена - Анатолій Чепіга, Олександр Мишкін і Денис Сергєєв.

Згодом Bellingcat і The Insider повідомили, що Сергєєв може бути причетний до спроби отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева в 2015 році.

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Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)

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Санкції за отруєння Скрипаля: ЄС оприлюднив імена розвідників з РФ

ЄС затвердив санкції проти чотирьох росіян, підозрюваних у причетності до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері. Це перші санкції ЄС за застосування хімічної зброї. (21.01.2019)  

Росію підозрюють в причетності до ще двох резонансних смертей у Великобританії - ЗМІ

В ході розслідування замаху на Сергія Скрипаля Скотленд-Ярд виявив, що російська розвідка може бути причетна до загибелі відомих бізнесменів Олександра Перепелічного і Скота Янга, пише The Sunday Times. (09.12.2018)  

ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля

Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна. (07.01.2019)  

Розслідувачі назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Третім учасником замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію був офіцер ГРУ Денис Сергеєв, повідомили Bellingcat та The Insider. Раніше його підозрювали у спробі отруїти болгарського бізнесмена. (14.02.2019)  

У справі про отруєння Скрипалів з'явились ще двоє підозрюваних - ЗМІ

Британська поліція незабаром надасть владі країни докази причетності ще двох росіян до отруєння Скрипалів, пише видання Daily Mail. Справа налічує вже п'ятеро громадян РФ в статусі підозрюваних. (09.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)  

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Doppelagent Sergei Skripal

Стан здоров'я Скрипаля погіршився - ЗМІ 18.02.2019

Британські ЗМІ повідомляють про погіршення стану здоров'я колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, який був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Russischer Ex-Spion vergiftet

Розслідувачі назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів 14.02.2019

Третім учасником замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію був офіцер ГРУ Денис Сергеєв, повідомили Bellingcat та The Insider. Раніше його підозрювали у спробі отруїти болгарського бізнесмена.

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