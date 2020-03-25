Сини Хашоггі заявили, що пробачили вбивцям свого батька

Салах Хашоггі, який є сином вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі заявив, що він і його брати пробачили вбивцям свого батька. Відповідну заяву Салах Хашоггі опублікував у ніч на п'ятницю, 22 травня, у соцмережі Twitter.

"Ми, сини мученика Джамаля Хашоггі, заради Бога оголошуємо, що пробачили тим, хто вбив нашого батька. Ми глибоко сподіваємось, що Бог всемогутній нагородить нас за це", - йдеться в повідомленні сина вбитого журналіста.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини.

Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі вбили в консульстві. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб.

У червні в ООН опублікували звіт щодо вбивства Джамаля Хашоггі. Його авторка Агнес Калламар звинуватила владу Саудівської Аравії у вбивстві журналіста та заявила про наявність "вартих довіри доказів", що вказують на причетність принца Мохаммеда бін Салмана та інших високопоставлених чиновників цієї країни до злочину.

У грудні минулого року в Ер-Ріяді засудив до смертної кари п'ятьох обвинувачених через вбивство Хашоггі. Ще трьох обвинувачених засудили сумарно до 24 років в'язниці.

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