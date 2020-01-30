"Синдром Грети": головний дипломат ЄС Боррель вибачився за свої слова

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у суботу, 8 лютого, попросив вибачення за свої нетактовні слова про молодих екологічних активістів. Нещодавно в інтерв'ю іспанському телеканалу він висловив сумнів у тому, що "молоді люди серйозно прагнуть зупинити зміни клімату - ми могли б назвати це "синдромом Грети".

Тоді ж Боррель зазначив, що люди із задоволенням вийдуть на вуличні протести, якщо це нічого їм не коштуватиме. При цьому він поставив під питання готовність мітингарів піти на зниження якості власного життя для того, щоб заплатити високу ціну за боротьбу зі змінами клімату.

Критика на адресу Борреля

Слова Борреля викликали хвилю критики. Зелені в Європарламенті назвали його коментар "неприйнятним" та обіцяли протистояти Боррелю з цього питання, передає агенція dpa.

Натомість в Європейській Комісії дистанціювались від його висловлювань. Речник ЄК Ерік Мамер наголосив, що посадовці комісії, включаючи самого Борреля, підтримують Європейську зелену угоду, "яка визнає та підтримує амбіції молодих та менш молодих людей для боротьби зі змінами клімату". "Я не вірю, що "синдром Грети" був визначений як медичний стан", - іронізував Мамер.

Вибачення Борреля

8 лютого Боррель перепросив за свої слова. "Я хочу попросити вибачення перед будь-ким, хто, можливо, почував себе ображеним через недоречний натяк щодо важливого молодіжного руху боротьби зі змінами клімату", - написав він у Twitter.

Він також зазначив, що "молодіжні рухи з боротьби зі зміною клімату мають мою повну підтримку та надихають політиків та суспільства".

Напередодні, у п'ятницю, 7 лютого, близько тисячі молодих людей вийшли на вулиці Брюсселя з протестом на захист клімату. Марш був організований активістами з екологічних груп Extinction Rebellion, WWF, BirdLife та Greenpeace.

Шведська школярка та екоактивістка Грета Тунберг вже понад рік організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future), домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу. У грудні 2019 року американське видання Time визнало Грету, яка має синдром Аспергера, "Людиною року".