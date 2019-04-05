Сили лівійського генерала Хафтара захопили аеропорт біля Триполі

Сили самопроголошеної "Лівійської національної армії" (LNA) генерала Халіфи Хафтара захопили у п'ятницю, 5 квітня, колишній міжнародний аеропорт Триполі на південь від столиці країни, повідомив речник LNA Ахмед Місмарі.

Згідно слів речника армії, окрім аеропорту силам "Лівійської національної армії" вдалося взяти під контроль два населені пункти поблизу Триполі, що поки залишається столицею міжнародно визнаного Уряду національної єдності. При цьому загинуло п'ятеро бійців LNA, зазначив Місмарі.

Раніше сили Хафтара взяли під контроль райони Бін-Гашир, Ваді ер-Рабі й Сук аль-Хаміс, повідомляють місцеві ЗМІ. Саме поблизу першого з цих населених пунктів і розташований аеропорт Триполі. Відстань звідти до центру столиці - близько 25 кілометрів.

Речник LNA Ахмед Місмарі

На даний момент у Лівії зберігається двоєвладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН Уряд національної єдності. Натомість, на Сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою LNA прагнуть здолати лівійських ісламстів.

Нагадаємо, напередодні, 4 квітня, Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, що перебував у Лівії з 3 квітня в рамках підготовки лівійської конференції національного примирення, написав у п'ятницю у Twitter, що залишає країну із "важким серцем і у глибокій занепокоєності". "Я все ще сподіваюся, що можна уникнути кривавої конфронтації у Триполі та його околицях", - написав Гутерріш. У п'ятницю він зустрівся з Хафтаром у місті Бенгазі. Під час цієї зустрічі, за інформацією телеканалу Al-Arabiya, Хафтар сказав Гутеррішу, що його операція буде продовжуватися доти, поки "тероризм" в країні не буде подоланий.

Пізніше у п'ятницю очікується екстрене засідання Радбезу ООН за закритими дверима щодо ситуації в Лівіії за ініціативою Великобританії.

У жовтні минулого року британська газета The Sun повідомляла про прибуття у Лівію російських військовослужбовців Головного управління Генштабу РФ для підтримки військ Хафтара. Втім, Москва цю інформацію заперечує.