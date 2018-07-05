 Сили Асада і РФ завдали сотні авіаударів по провінції Дар′а - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

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Новини

Сили Асада і РФ завдали сотні авіаударів по провінції Дар'а - спостерігачі

З часу провалу чергового раунду переговорів про перемир'я, сирійські літаки завдали сотні авіаударів по провінції Дар'а на південному заході Сирії.

Авіаудари по провінції Дар'а

Авіаудари по провінції Дар'а

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, армія Асада за підтримки російських сил завдала принаймні 600 авіаударів за останні 15 годин по території провінції Дар'а, яка контролюється сирійськими повстанцями. Про це у четвер, 5 липня, повідомила інформаційна агенція dpa.

Напередодні новий раунд переговорів про перемир'я в провінції Дар'а між сирійськими повстанцями та російськими військовими завершилися безрезультатно. Сусідня Йорданія, яка виступала ініціатором переговорів щодо перемир’я, назвала своїм пріоритетом запобігання гуманітарній катастрофі на півдні Сирії поблизу свого кордону.

Дар'а залишається одним з останніх регіонів, який після семи років громадянської війни в Сирії контролюють повстанці. Наступ сирійської армії в провінції Дар'а розпочався 19 червня. З того часу, за даними ООН, до 330 тисяч людей змушені були рятуватися втечею. Близько 40 тисяч з них втекли до кордону з Йорданією. Уряд цієї країни, де перебувають понад 660 тисяч сирійських біженців, заявив, що можливості для надання притулку вичерпані та закрив кордон. ООН закликав йорданський уряд впустити утікачів від бойових дій.

DW.COM

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