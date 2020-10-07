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"Сила людей" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сила людей".
Українська політична партія "Сила людей" була зареєстрована 2014 року. Ця політична сила не має одного лідера, керівництво партії здійснюється політичною радою. На інтернет-сторінці партії вказано, що вона виступає за формування середнього класу, відстоює громадський патріотизм, сімейні цінності та виступає за освічену країну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.
Екс-редактор "Слідство.Інфо" Дмитро Гнап відмовляється знімати свою кандидатуру з участі у виборах президента України. З такою вимогою до нього звернулася політрада партії "Сила людей", яка висунула його кандидатом.