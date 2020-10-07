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Сила людей

"Сила людей" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сила людей".

Українська політична партія "Сила людей" була зареєстрована 2014 року. Ця політична сила не має одного лідера, керівництво партії здійснюється політичною радою. На інтернет-сторінці партії вказано, що вона виступає за формування середнього класу, відстоює громадський патріотизм, сімейні цінності та виступає за освічену країну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Місцеві вибори у Маріуполі: Чи загрожує реванш сепаратистів? (07.10.2020) 07.10.2020

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.
Сила людей підтримала зняття кандидатури Гнапа на користь Гриценка

"Сила людей" підтримала зняття кандидатури Гнапа на користь Гриценка 02.03.2019

Партія "Сила людей" на своєму з'їзді ухвалила рішення відкликати кандидатуру Дмитра Гнапа з виборів президента України. Гнап знімається з виборів на користь Анатолія Гриценка.

Дмитро Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка

Дмитро Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка 01.03.2019

Кандидат у президенти України Дмитро Гнап очікує схвалення рішення про зняття своєї кандидатури партією "Сила людей", від якої він висувався.
Політрада Сили людей закликала Дмитра Гнапа зняти свою кандидатуру з виборів

Політрада "Сили людей" закликала Дмитра Гнапа зняти свою кандидатуру з виборів 08.02.2019

Екс-редактор "Слідство.Інфо" Дмитро Гнап відмовляється знімати свою кандидатуру з участі у виборах президента України. З такою вимогою до нього звернулася політрада партії "Сила людей", яка висунула його кандидатом.
Новий напад на активіста в Одесі: що відомо про Олега Михайлика?

Новий напад на активіста в Одесі: що відомо про Олега Михайлика? 24.09.2018

В Одесі тяжко поранили пострілом громадського діяча та одного з місцевих лідерів партії "Сила людей" Олега Михайлика. Слідство розглядає п'ять версій злочину. Розповідаємо, що відомо про напад.
ТВК Маріуполя назвала переможців місцевих виборів

ТВК Маріуполя назвала переможців місцевих виборів 02.12.2015

Мером Маріуполя став Вадим Бойченко. У міськраду міста пройшли "Опозиційний блок", "Сила людей" та "Наш край". "Блоку Порошенка" не вдалося подолати прохідний бар’єр.
Вибори в Маріуполі пройшли під гаслом Бабусям видніше!

Вибори в Маріуполі пройшли під гаслом "Бабусям видніше!" 29.11.2015

За результатами екзит-полів, на виборах міського голови перемагає кандидат від "Опозиційного блоку", а до міськради, окрім цієї політичної сили, проходить лише "Сила людей". Як проходило волевиявлення - у репортажі DW.