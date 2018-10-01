 Сеул оцінює ядерний арсенал КНДР у 20-60 боєзарядів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

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Новини

Сеул оцінює ядерний арсенал КНДР у 20-60 боєзарядів

У Південній Кореї вважають, що КНДР має від 20 до 60 ядерних боєзарядів. Сеул й надалі докладатиме дипломатчних зусиль, щоб переконати Пхеньян згорнути ядерну програму.

Міжконтинентальні балістичні ракети на військовому параді в Пхеньяні

Міжконтинентальні балістичні ракети на військовому параді в Пхеньяні (фото з архіву)

Піденнокорейський міністр у справах національного об'єднання Чо Мьон Гюн у вівторок, 2 жовтня, виступаючи перед парламентом країни, заявив, що оцінює ядерний арсенал КНДР у 20-60 боєзарядів. Як повідомляє агентство AP, це перший випадок, коли південнокорейський посадовець дав оцінку розміру північнокорейського ядерного потенціалу.

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Дональд Трамп вважає, що його зусилля щодо переговорів з КНДР - успішні. Листи Кім Чен Ина до нього він назвав "неймовірними". (30.09.2018)

Глава МЗС КНДР Лі Ен Хо розкритикував Вашингтон за санкції проти Пхеньяна та викликаний цим брак довіри. Лін Ен Хо дав зрозуміти, що без посилення довіри до США КНДР не відмовиться від ядерної зброї. (29.09.2018)

За словами Чо Мьон Гюна, ці дані йому надала розвідка країни. Пізніше міністерство в справах національного об'єднання заявило, що коментар міністра не означає, що Південна Корея сприймає КНДР як ядерну державу і що Сеул й надалі докладатиме дипломатичних зусиль, щоб переконати Пхеньян згорнути ядерну програму.

Нагадаємо, що 29 вересня  на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ КНДР Лі Ен Хо піддав нищівній критиці політику санкцій з боку США щодо Пхеньяна. На його думку, саме це й призвело до сповільнення процесу денуклеаризації на Корейському півострові. США "роблять ставку на заходи примусу", а вони "смертельні для забезпечення довіри".

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


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Міст до Північної Кореї

Знімальна група агенції Reuters відвідала прикордонну зону Китаю з Північною Кореєю. Схоже, у КНДР не виходить жити у злагоді навіть зі своїм сусідом-покровителем. (27.04.2017)  

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