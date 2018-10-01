Сеул оцінює ядерний арсенал КНДР у 20-60 боєзарядів

Піденнокорейський міністр у справах національного об'єднання Чо Мьон Гюн у вівторок, 2 жовтня, виступаючи перед парламентом країни, заявив, що оцінює ядерний арсенал КНДР у 20-60 боєзарядів. Як повідомляє агентство AP, це перший випадок, коли південнокорейський посадовець дав оцінку розміру північнокорейського ядерного потенціалу.

За словами Чо Мьон Гюна, ці дані йому надала розвідка країни. Пізніше міністерство в справах національного об'єднання заявило, що коментар міністра не означає, що Південна Корея сприймає КНДР як ядерну державу і що Сеул й надалі докладатиме дипломатичних зусиль, щоб переконати Пхеньян згорнути ядерну програму.

Нагадаємо, що 29 вересня на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ КНДР Лі Ен Хо піддав нищівній критиці політику санкцій з боку США щодо Пхеньяна. На його думку, саме це й призвело до сповільнення процесу денуклеаризації на Корейському півострові. США "роблять ставку на заходи примусу", а вони "смертельні для забезпечення довіри".