Сеул заявив про запуск Північною Кореєю двох снарядів

За даними військових Південної Кореї, Пхеньян у понеділок, 2 березня, здійснив запуск щонайменше двох нерозпізнаних снарядів у бік Японського моря.

Як повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів південнокорейської армії, запуск було здійснено з полігону поблизу міста Вонсан, снаряди пролетіли 240 кілометрів у північно-східному напрямку, досягнувши максимальної висоти 35 кілометрів.

У заяві комітету зазначається, що військові Південної Кореї та США спільно аналізують запуски, однак поки не можуть підтвердити, йдеться про балістичні чи реактивні снаряди, повідомляє агенція новин AP.

Японія також підтвердила випробування зброї Північною Кореєю. Японське міністерство оборони заявляє про запуск "балістичних ракет", повідомляє інформагентство dpa. Випробування таких ракет, які можуть нести і ядерні боєголовки, заборонене Пхеньяну резолюціями ООН.

Це - перші випробування Пхеньяна в 2020 році та з моменту, коли правитель КНДР Кім Чен Ин наприкінці минулого року заявив, що світ у найближчому майбутньому побачить "нову стратегічну зброю" його країни.

Він також наголосив, що Пхеньян у принципі більше не зв'язаний своїм мораторієм на випробування атомних бомб та міжконтинентальних ракет. В якості причини називалася відсутність прогресу на переговорах між КНДР та США щодо ядерного роззброєння.

Востаннє про ракетні випробування у Північній Кореї повідомлялося наприкінці листопада минулого року. Відтоді Пхеньян утримувався від нових тестів. У Південній Кореї припускали, що це може бути пов'язано із зосередженям зусиль КНДР на недопущенні проникнення коронавірусу в країну.