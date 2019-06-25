Сесія ПАРЄ: з Росією, але без України

Повноваження російських депутатів, які зранку у вівторок, 25 червня, зайняли свої місця в сесійній залі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), були оскаржені двічі у перші ж хвилини засідання. Спочатку грузинська депутатка Ніно Гогадзе заявила, що делегація Держдуми РФ не має права на участь у ПАРЄ через порушення Москвою основоположних норм міжнародного права. А український депутат Володимир Ар'єв оскаржив повноваження російських депутатів на процедурних підставах, оскільки до складу делегації РФ увійшли депутати, обрані по багатомандатному округу, який включав у себе голоси жителів анексованого Росією Криму.

Візові санкції - не перешкода

Попри те, що ці подання ще мають розглянути моніторинговий і регламентний комітети асамблеї, котрі підготують відповідну резолюцію, шанси на те, що повноваження російської делегації будуть знову обмежені, - незначні. Судячи з того, як напередодні у сесійній залі відбувалося дев'ятигодинне голосування за резолюцію, яка зняла санкційні перешкоди на шляху російської делегації, депутати ПАРЄ мають намір за будь-яку ціну реалізувати принципове політичне рішення Комітету міністрів РЄ, підтримуване урядами Франції та Німеччини, про безумовне повернення Росії до асамблеї.

Про це свідчить і той факт, що, незважаючи на візові персональні санкції ЄС проти щонайменше трьох членів російської делегації - Леоніда Слуцького, Ігоря Лебедєва та Леоніда Калашникова, вони змогли прибути до Страсбурга. Згідно з нормами міжнародного права, представники міжнародних організацій не підлягають візовим обмеженням. Проте 24 червня, коли російська делегація прибула до Страсбурга, ці депутати формально членами асамблеї ще не були. Однак це не завадило консулу Франції у Москві видати їм візи.

Без повноважень, але з правами

Оголосивши про те, що оскарження повноважень російської делегації будуть розглянуті, президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є наголосила, що депутати Держдуми братимуть участь у роботі асамблеї на рівні з іншими колегами, окрім голосування щодо їхніх повноважень. Обурення серед деяких депутатів викликало те, що вона винесла на голосування кандидатуру на посаду віцепрезидента асамблеї від Росії Леоніда Слуцького.

Паск'є відкинула зауваження британського депутата Джорджа Фолкса про те, що Слуцький перебуває під санкціями "через злочини у Криму", та і взагалі, мовляв, його повноваження як члена російської делегації ще не підтверджені. "Члени російської делегації, які і всіх інших (делегацій. - Ред.), можуть обиратися на посади в асамблеї, поки чекають на рішення комітету щодо своїх повноважень", - з посмішкою парирувала президентка. Після цих слів не втрималася українська депутатка Марія Іонова: "Може, давайте включимо до складу російської делегації ще й військових, які збили МН17 і загубили сотні життів?!" - сказала вона, за що отримала зауваження від Паск'є за висловлювання не по суті.

Після цього уперше взяв слово голова російської делегації Петро Толстой. Він подякував членам ПАРЄ за те, що "вчора вони допізна засідали заради того, щоб діалог продовжувався і російська делегація могла працювати". "Але я хотів би, щоб членів нашої делегації не ображали і не називали їх убивцями", - обурився Толстой.

"Не хочемо перебувати поруч у залі"

Реакція української делегації на це була прогнозована: депутати Верховної Ради залишили сесійну залу. "Ми не будемо продовжувати на цій сесії свою діяльність, окрім щодо питань, які стосуються агресії Росії та оскарження повноважень російської делегації", - заявив DW заступник голови української делегації Георгій Логвінський. За його словами, якщо ПАРЄ остаточно підтвердить повноваження росіян, "на що є великі шанси", то українська делегація запропонує Верховній Раді припинити участь у сесійних засіданнях асамблеї. Він уточнив, що українська делегація братиме участь у роботі комітетів ПАРЄ і продовжуватиме "відстоювати інтереси держави". Однак "перебувати поруч у залі з російськими депутатами" представники української делегації не збираються, додав Логвінський.

Голосування за резолюцію щодо повноважень російської делегації відбудеться у другій половині дня середи, 26 червня. У ній можуть зробити три висновки щодо повноважень росіян: підтвердити їх, не підтвердити або підтвердити з обмеженнями, тобто запровадити хоча б ті мінімальні санкції, які залишила у своєму розпорядженні асамблея. Серед них, наприклад, - заборона обиратися доповідачами чи входити до складу моніторингових місій ПАРЄ. Проте чи наважиться на це асамблея, залишається під питанням.

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