Серія атак "Талібану" в Афганістані: майже п'ять десятків загиблих

Внаслідок нападів бойовиків ісламістського руху "Талібан" у понеділок та вівторок, 4 та 5 лютого, в Афганістані загинули майжде 50 людей, повідомила місцева влада. Перша атака була скоєна на військову базу у провінції Кундуз після опівночі та тривала близько двох годин, заявив глава ради провінції Мохаммад Юсуф Аюбі, передає агенція AP.

За його даними, були вбиті щонайменше 23 солдати та троє співробітників місцевої поліції, ще 12 людей отримали поранення. "З дня у день ситуація з безпекою погіршується у місті Кундуз та поблизу нього", - заявив він, додавши, що є побоювання того, що таліби можуть захопити все місто.

Речник "Талібану" Забіхулла Муджахів підтвердив, що напад був скоєний бойовиками руху. За його словами, вони захопили три поліцейських контрольно-пропускні пункти.

Окрім того, влада повідомила ще про дві атаки в Афганістані, в яких загалом загинула 21 людина. Ввечері 4 лютого таліби напали на контрольно-пропускний пункт у північній провінції Баглан. Атака тривала понад дві години, в ній були вбиті 11 правоохоронців, повідомив голова ради провінції Сафдер Мохсіні. За його словами, ще п'ятеро поліцейських були поранені, а таліби захопили всю зброю і боєприпаси до того, як прибуло підкріплення. Пізніше військовим вдалось відновити контроль над цим КПП, додав Мохсіні.

Раніше вдень таліби також напали на поліцейський відділ в селі на півночі провінції Саманган. Внаслідок цього загинуло 10 людей, у тому числі одна жінка, повідомив речник голови ради провінції. Також було поранено четверо людей. За даними влади, таліби атакували жінок та дітей.

Тим часом у Москві відбувається конференція за участю представників "Талібану" та влади Афганістану, спрямована на пошук рішення конфлікту, який триває у країні 17 років. Як повідомлялось, раніше спецпредставник США з мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзадер заявив про "значний прогрес" у переговорах між США та "Талібаном".