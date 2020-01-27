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"Чорнобиль" - американський телесеріал виробництва HBO. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "серіал Чорнобиль".
Американський телесеріал "Чорнобиль" вийшов на екрани 2019 року. Режисер і продюсер – Грег Мейзін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чи хоче Олександр Ткаченко керувати Києвом, чому спалахнув конфлікт з Віталієм Кличком і чи стане телеканал "1+1" рупором нової влади - ексклюзивне інтерв'ю одного з найвідоміших членів команди Зеленського Олександра Ткаченка.
Покинуте місто Прип’ять біля ЧАЕС використовується не тільки як туристичний об’єкт, але і як полігон для військових навчань Нацгвардії. DW вирішила з’ясувати, чи є стрільби у Чорнобильській зоні дійсно безпечними і необхідними.
Чи є у Прип'яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу та чи реально врятувати його після років руйнації, вандалізму і мародерства? Ексклюзивне інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою.
Після сенсаційного успіху американського серіалу "Чорнобиль" українські фірми, які організовують тури до зони відчуження, розраховують на не менш сенсаційний наплив іноземних туристів. У кіосках на в’їзді до Чорнобиля продають радянські протигази і презервативи з символікою ЧАЕС, а головний туристичний об’єкт зони - евакуйоване місто Прип’ять - дедалі занепадає.