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Серіал "Чорнобиль"

"Чорнобиль" - американський телесеріал виробництва HBO. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "серіал Чорнобиль".

Американський телесеріал "Чорнобиль" вийшов на екрани 2019 року. Режисер і продюсер – Грег Мейзін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Тріумфаторка Греммі: Біллі Айліш перемогла у п'яти номінаціях

Тріумфаторка "Греммі": Біллі Айліш перемогла у п'яти номінаціях 27.01.2020

Американська співачка Біллі Айліш здобула статуетки "Греммі" у п'яти номінаціях, передусім у головній - "Запис року". Однак церемонію затьмарила загибель баскетболіста Кобі Браянта.
В Лос-Анджелесі роздали Золоті глобуси - Чорнобиль став найкращим мінісеріалом

В Лос-Анджелесі роздали "Золоті глобуси" - "Чорнобиль" став найкращим мінісеріалом 06.01.2020

Головну премію за найкращий драматичний фільм отримала картина Сема Мендеса "1917". "Чорнобиль" став найкращим мінісеріалом, а "Паразити" - найкращим фільмом іноземною мовою.
Зйомки світових блокбастерів в Україні: Без держави місія нездійсненна

Зйомки світових блокбастерів в Україні: "Без держави місія нездійсненна" 21.10.2019

Співвласниця української продакш-компанії "Radioaktivefilm" Євгенія Яцута в інтерв’ю DW нарікає, що Україна для західних кіновиробників залишається бюрократичною та корумпованою. Як це змінити?
Попит на зйомки. Як Україна приваблює іноземних кіновиробників

Попит на зйомки. Як Україна приваблює іноземних кіновиробників 19.10.2019

Україна, звичайно, ще не перетворилась на Мекку світового кіновиробництва, але інтерес іноземців до зйомок саме в Україні є. І, судячи з усього, зростає.

Вручення нагород Emmy: тріумф Чорнобиля та Гри престолів

Вручення нагород Emmy: тріумф "Чорнобиля" та "Гри престолів" 23.09.2019

Мінісеріал "Чорнобиль" загалом завоював десять нагород Emmy, у тому числі як "найкращий мінісеріал" року. Заключний сезон "Гри престолів" здобув 12 нагород.

Віталій Кличко провокує конфлікт з Зе-командою - Олександр Ткаченко (09.08.2019) 09.08.2019

Чи хоче Олександр Ткаченко керувати Києвом, чому спалахнув конфлікт з Віталієм Кличком і чи стане телеканал "1+1" рупором нової влади - ексклюзивне інтерв'ю одного з найвідоміших членів команди Зеленського Олександра Ткаченка.

Військові навчання у Прип’яті: наскільки безпечні "чорнобильські" стрільби? (31.07.2019) 31.07.2019

Покинуте місто Прип’ять біля ЧАЕС використовується не тільки як туристичний об’єкт, але і як полігон для військових навчань Нацгвардії. DW вирішила з’ясувати, чи є стрільби у Чорнобильській зоні дійсно безпечними і необхідними.

Чорнобиль та Прип'ять під охороною ЮНЕСКО - інтерв'ю DW (03.07.2019) 03.07.2019

Чи є у Прип'яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу та чи реально врятувати його після років руйнації, вандалізму і мародерства? Ексклюзивне інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою.
Туристичний бум у Чорнобилі: чому іноземці їдуть до зони відчуження (відео)

Туристичний бум у Чорнобилі: чому іноземці їдуть до зони відчуження (відео) 19.06.2019

Минулого року Чорнобильську зону відвідали 72 тисячі туристів. Майже вдесятеро більше, ніж п’ять років тому. Ще більшого напливу відвідувачів туроператори очікують через успіх серіалу "Чорнобиль".
Співробітник Чорнобильської зони: Слід не плутати туризм із відвідуванням

Співробітник Чорнобильської зони: Слід не плутати туризм із відвідуванням 19.06.2019

Наскільки успіх серіалу "Чорнобиль" може вплинути на кількість відвідувачів? Розмова DW з відповідальним за забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів Зони Кирилом Гарником.

Чорнобильський туризм: що шукають і що знаходять іноземці у "мертвій зоні" (18.06.2019) 17.06.2019

Після сенсаційного успіху американського серіалу "Чорнобиль" українські фірми, які організовують тури до зони відчуження, розраховують на не менш сенсаційний наплив іноземних туристів. У кіосках на в’їзді до Чорнобиля продають радянські протигази і презервативи з символікою ЧАЕС, а головний туристичний об’єкт зони - евакуйоване місто Прип’ять - дедалі занепадає.
Продюсер серіалу Чорнобиль просить проявити повагу до місця катастрофи

Продюсер серіалу "Чорнобиль" просить проявити повагу до місця катастрофи 13.06.2019

Крейг Мезін нагадав відвідувачам зони відчуження в Україні, що "там сталась страшна трагедія". Туроператори повідомили про величезний сплеск інтересу після виходу мінісеріалу.
Консультантка Чорнобиля про корм для кота Легасова, змінені слова і згадку про Голодомор

Консультантка "Чорнобиля" про корм для кота Легасова, змінені слова і згадку про Голодомор 08.06.2019

У чому секрет документальної точності, з якою американський серіал "Чорнобиль" показав катастрофу та радянську реальність? DW поспілкувалась з консультанткою сценариста Крейга Мезіна.

Серіал Чорнобиль очима ліквідаторів: Горілки не пам'ятаю, давали пепсі

Серіал "Чорнобиль" очима ліквідаторів: "Горілки не пам'ятаю, давали пепсі" 07.06.2019

У Чорнобилі не носили хімзахисту, пили пепсі, а не горілку, і добровільно поверталися на найбільш небезпечний дах у світі. DW подивилася популярний серіал разом із ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС.
Серіал Чорнобиль: чому в Німеччині більше критикують, ніж хвалять

Серіал "Чорнобиль": чому в Німеччині більше критикують, ніж хвалять 05.06.2019

У Німеччині американський серіал "Чорнобиль" не викликав такої бурхливої і захопливої реакції, як в Україні, США, Великобританії і на пострадянському просторі. Чому?