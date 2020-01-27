Серіал "Чорнобиль"

Військові навчання у Прип’яті: наскільки безпечні "чорнобильські" стрільби? (31.07.2019)

Покинуте місто Прип’ять біля ЧАЕС використовується не тільки як туристичний об’єкт, але і як полігон для військових навчань Нацгвардії. DW вирішила з’ясувати, чи є стрільби у Чорнобильській зоні дійсно безпечними і необхідними.