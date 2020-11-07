Серед ув'язнених та засуджених в Україні зафіксовано лише 20 випадків COVID-19

Станом на середу, 11 листопада, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах України зареєстровано 443 випадки COVID-19. З них семеро ув'язнених, 13 засуджених, 359 працівників державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та 64 працівників центру охорони здоров'я ДКВС. Про це DW повідомили у відповідь на запит у ДКВС.

Зазначається, що на даний час лікуються від коронавірусної хвороби чи перебувають у зв'язку з нею на лікарняних загалом 208 людей, з них - шестеро засуджених.

Читайте також: Україна розпочинає розпродаж старих в'язниць, аби будувати нові

За час пандемії COVID-19 зареєстровано три летальних випадки. Від коронавірусної хвороби померли один засуджений у Кропивницькій виправній колонії, ув'язнений у Полтавській установі виконання покарань та один працівник у Роменській виправній колонії.

Місяць тому, 11 жовтня, в установах ДКВС було зареєстровано 173 випадки зараження коронавірусом. 11 вересня їх було 120.

Читайте також: Малюська: Майже всі СІЗО в облцентрах можна продати

У ДКВС запевнили, що "у всіх установах виконання покарань та слідчих ізоляторах реалізується комплекс санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів", а також, що "всі заклади забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі".

Читайте також: Експерт Ради Європи: В пенітенціарних установах України високі ризики зараження ВІЛ/СНІД

Як повідомлялося, в Україні за добу, що минула, зафіксували 10 611 нових випадків інфікування коронавірусом.

За весь час пандемії в Україні станом на 11 листопада захворіли 489 808 осіб, одужали 221,5 тисячі людей, летальних випадків зареєстровано 8947.