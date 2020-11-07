 Серед ув′язнених та засуджених в Україні зафіксовано лише 20 випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Серед ув'язнених та засуджених в Україні зафіксовано лише 20 випадків COVID-19

В установах державної кримінально-виконавчої служби України зареєстровано 443 випадки інфікування коронавірусом, але переважна більшість заражених - працівники ДКВС. Серед засуджених та ув'язнених - лише 20 хворих.

В українських в'язницях і СІЗО зареєстровано лише 20 випадків COVID-19

Станом на середу, 11 листопада, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах України зареєстровано 443 випадки COVID-19. З них семеро ув'язнених, 13 засуджених, 359 працівників державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та 64 працівників центру охорони здоров'я ДКВС. Про це DW повідомили у відповідь на запит у ДКВС.

Зазначається, що на даний час лікуються від коронавірусної хвороби чи перебувають у зв'язку з нею на лікарняних загалом 208 людей, з них - шестеро засуджених.

Читайте також: Україна розпочинає розпродаж старих в'язниць, аби будувати нові

За час пандемії COVID-19 зареєстровано три летальних випадки. Від коронавірусної хвороби померли один засуджений у Кропивницькій виправній колонії, ув'язнений у Полтавській установі виконання покарань та один працівник у Роменській виправній колонії.

Місяць тому, 11 жовтня, в установах ДКВС було зареєстровано 173 випадки зараження коронавірусом. 11 вересня їх було 120.

Читайте також: Малюська: Майже всі СІЗО в облцентрах можна продати

У ДКВС запевнили, що "у всіх установах виконання покарань та слідчих ізоляторах реалізується комплекс санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів", а також, що "всі заклади забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі". 

Читайте також: Експерт Ради Європи: В пенітенціарних установах України високі ризики зараження ВІЛ/СНІД

Як повідомлялося, в Україні за добу, що минула, зафіксували 10 611 нових випадків інфікування коронавірусом.

За весь час пандемії в Україні станом на 11 листопада захворіли 489 808 осіб, одужали 221,5 тисячі людей, летальних випадків зареєстровано 8947.

Дивитись відео 01:39

Невидимий вірус став видимим завдяки японській симуляції (02.11.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Coronakrise

Коронавірус в Україні: вперше понад 10 тисяч випадків за добу 07.11.2020

10 746 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні протягом 6 листопада. Найбільше - у Харківській області та Києві.

Ukraine Coronavirus

Режим НС в Україні через коронавірус продовжено до кінця року 28.10.2020

Уряд України продовжив термін дії режиму надзвичайної ситуації в країні до 31 грудня 2020 року.

Ukraine Coronavirus

Коронавірус в Україні: 6677 нових випадків і 126 жертв за добу 27.10.2020

В Україні підтвердили 6677 заражень коронавірусом за добу, 126 людей померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській, Львівській і Одеській областях та в Києві.

Реклама

Докладно

Хворі на депресію особливо відчули на собі наслідки пандемії

Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини

Новий "Барометр депресій" демонструє, який вплив мав локдаун на психіку жителів Німеччини.  

ФОПи у Києві

Що буде з ФОПами, якщо перевести на касові апарати? (відео)

ФОПам планують запровадити касові апарати. Підприємці бояться, що на тлі коронавірусу таке нововведення їх доб'є. Чому?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  