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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Удальцов". Сергій Удальцов - російський опозиційний політик з крайнє лівими поглядами.
Сергій Удальцов є російським опозиційним політиком, який представляє радикальні ліві погляди. Сергій Удальцов - лідер руху "Авангард червоної молоді", колишній координатор "Лівого руху", виступає за побудову в Росії соціалізму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російських опозиціонерів Удальцова та Развожаєва засуджено до 4,5 років позбавлення волі за заворушення під час протестів на Болотній площі 2012 року. Правозахисники називають вирок політично мотивованим.