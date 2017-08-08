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Сергій Удальцов

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Удальцов". Сергій Удальцов - російський опозиційний політик з крайнє лівими поглядами.

Сергій Удальцов є російським опозиційним політиком, який представляє радикальні ліві погляди. Сергій Удальцов - лідер руху "Авангард червоної молоді", колишній координатор "Лівого руху", виступає за побудову в Росії соціалізму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Російський опозиціонер Сергій Удальцов вийшов на свободу

Російський опозиціонер Сергій Удальцов вийшов на свободу 08.08.2017

Опозиційний політик Сергій Удальцов відбув 4,5 року позбавлення волі за звинуваченням в організації масових заворушень на Болотній площі 2012 року.
Російських опозиціонерів Удальцова і Развожаєва засудили до 4 з половиною років ув'язнення

Російських опозиціонерів Удальцова і Развожаєва засудили до 4 з половиною років ув'язнення 24.07.2014

Російських опозиціонерів Удальцова та Развожаєва засуджено до 4,5 років позбавлення волі за заворушення під час протестів на Болотній площі 2012 року. Правозахисники називають вирок політично мотивованим.
Акція опозиції у Москві: кілька десятків затриманих

Акція опозиції у Москві: кілька десятків затриманих 15.12.2012

У Москві пройшла несанкціонована акція опозиції. Поліція затримала близько сорока людей, серед яких Олексій Навальний, Сергій Удальцов та Ксенія Собчак. Згодом лідерів російської опозиції відпустили.
До маршу мільйонів у Росії вперше долучилися комуністи

До "маршу мільйонів" у Росії вперше долучилися комуністи 15.09.2012

Десятки тисяч противників Путіна вийшли на вулиці російських міст з новим "маршем мільйонів". Уперше до акції долучилися комуністи.