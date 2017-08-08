На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Удальцов". Сергій Удальцов - російський опозиційний політик з крайнє лівими поглядами.

Сергій Удальцов є російським опозиційним політиком, який представляє радикальні ліві погляди. Сергій Удальцов - лідер руху "Авангард червоної молоді", колишній координатор "Лівого руху", виступає за побудову в Росії соціалізму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.