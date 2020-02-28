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Сергій Тігіпко - український підприємець і політик. Сергій Тігіпко працював в урядах Павла Лазаренка, Валерія Пустовойтенка, Віктора Ющенка та Миколи Азарова, керував Національним банком України. З березня 2010 до квітня 2014 року Тігіпко належав до Партії регіонів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.