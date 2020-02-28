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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Тігіпко".
Сергій Тігіпко - український підприємець і політик. Сергій Тігіпко працював в урядах Павла Лазаренка, Валерія Пустовойтенка, Віктора Ющенка та Миколи Азарова, керував Національним банком України. З березня 2010 до квітня 2014 року Тігіпко належав до Партії регіонів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Печерський райсуд Києва арештував корпоративні права і майно суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському", що належав експрезиденту Петру Порошенку. Справу про купівлю-продаж заводу розслідує Державне бюро розслідувань.
Український віце-прем'єр Сергій Тігіпко визнав ускладнення у переговорному процесі з Європейським Союзом унаслідок судового процесу проти Юлії Тимошенко. Про це Тігіпко заявив під час візиту до столиці Німеччини.