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Сергій Тігіпко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Тігіпко".

Сергій Тігіпко - український підприємець і політик. Сергій Тігіпко працював в урядах Павла Лазаренка, Валерія Пустовойтенка, Віктора Ющенка та Миколи Азарова, керував Національним банком України. З березня 2010 до квітня 2014 року Тігіпко належав до Партії регіонів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський 4 березня скликає позачергове засідання Ради

Зеленський 4 березня скликає позачергове засідання Ради 28.02.2020

На вимогу президента України Володимира Зеленського український парламент збереться на позачергове засідання.

Гончарук зустрічався з Тігіпком, але у відставку не збирається

Гончарук зустрічався з Тігіпком, але у відставку не збирається 26.02.2020

Український прем'єр Олексій Гончарук прокоментував інформацію про те, що президент Володимир Зеленський нібито запропонував Сергію Тігіпку пост прем'єра.
Суд арештував майно заводу Кузня на Рибальському, який належав Порошенку

Суд арештував майно заводу "Кузня на Рибальському", який належав Порошенку 17.09.2019

Печерський райсуд Києва арештував корпоративні права і майно суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському", що належав експрезиденту Петру Порошенку. Справу про купівлю-продаж заводу розслідує Державне бюро розслідувань.
Компанії Порошенка та Тігіпка підписали угоду щодо Кузні на Рибальському

Компанії Порошенка та Тігіпка підписали угоду щодо "Кузні на Рибальському" 15.11.2018

Інвестфонди Петра Порошенка та Ігоря Кононенка уклали угоду про продаж "Кузні" групі "ТАС", що належить Сергію Тігіпку.
Тігіпко придбає у Порошенка завод Кузня на Рибальському

Тігіпко придбає у Порошенка завод "Кузня на Рибальському" 27.09.2018

Компанія Сергія Тігіпка подала заяву до Антимонопольного комітету України щодо придбання акцій заводу. Вартість угоди не розголошують.
Сбербанк Росії продав український VS Bank бізнесмену Сергію Тігіпку

"Сбербанк Росії" продав український VS Bank бізнесмену Сергію Тігіпку 13.12.2017

Одна з дочок російського "Сбербанка" в Україні перейшла під контроль групи українського бізнесмена Сергія Тігіпка. Вартість угоди не уточнюється.
Екзит-поли: на виборах в Україні лідирує Петро Порошенко

Екзит-поли: на виборах в Україні лідирує Петро Порошенко 25.05.2014

За даними двох екзит-полів, на президентських виборах в Україні лідирує Петро Порошенко. На другому місці - Юлія Тимошенко, на третьому - Олег Ляшко.
На екстрене засідання Верховної Ради прибули більше 200 депутатів

На екстрене засідання Верховної Ради прибули більше 200 депутатів 20.02.2014

Більше 200 народних депутатів України зібралися у Верховній Раді для екстреного засідання, серед них і деякі представники фракції Партії регіонів. Засідання відкрив віце-спікер Руслан Кошулинський.
Тігіпко пропонує змінити голову Верховної Ради та прем´єр-міністра

Тігіпко пропонує змінити голову Верховної Ради та прем´єр-міністра 20.02.2014

Член Партії регіонів Сергій Тігіпко виступив за негайну відставку голови Верховної Ради та обрання нового прем'єра. Він оголосив, що депутати від Партії регіонів створили антикризову групу.
Тігіпко в Берліні: Україна визнала складнощі у переговорах з ЄС через процес над Тимошенко

Тігіпко в Берліні: Україна визнала складнощі у переговорах з ЄС через процес над Тимошенко 10.08.2011

Український віце-прем'єр Сергій Тігіпко визнав ускладнення у переговорному процесі з Європейським Союзом унаслідок судового процесу проти Юлії Тимошенко. Про це Тігіпко заявив під час візиту до столиці Німеччини.
Пенсійний вік в Україні: піднімати чи не піднімати?

Пенсійний вік в Україні: піднімати чи не піднімати? 17.02.2011

В українському парламенті відбулися слухання щодо пенсійної реформи. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко захищав урядовий законопроект. Його підтримав представник Світового банку. Опозиція та профспілки критикували документ.