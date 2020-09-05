На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Тарута". Олігарх Сергій Тарута є одним з найбагатших людей в Україні.

Олігарх Сергій Тарута є головою ради директорів компанії "Індустріальний союз Донбасу". Після початку бойових дій на Донбасі Сергій Тарута указом виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова було призначено головою Донецької ОДА. Цю посаду Тарута обіймав з березня до жовтня 2014 року. Сергій Тарута є депутатом Верховної Ради України 8-го скликання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.