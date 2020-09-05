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Сергій Тарута

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Тарута". Олігарх Сергій Тарута є одним з найбагатших людей в Україні.

Олігарх Сергій Тарута є головою ради директорів компанії "Індустріальний союз Донбасу". Після початку бойових дій на Донбасі Сергій Тарута указом виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова було призначено головою Донецької ОДА. Цю посаду Тарута обіймав з березня до жовтня 2014 року. Сергій Тарута є депутатом Верховної Ради України 8-го скликання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія ввела санкції проти депутатів з ЄС, Голосу і Батьківщини

Росія ввела санкції проти депутатів з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" 05.09.2020

Росія запровадила санкції проти народних депутатів з "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини". Всього у переліку 41 народний депутат.
Мільйони з України за зв'язки у Кремлі

Мільйони з України за зв'язки у Кремлі 23.01.2020

Українського політика Сергія Таруту наздоганяє його бізнес-минуле. Десять років тому при продажі холдингу ІСД він заплатив мільйони за лобіювання у навколокремлівських колах, свідчить розслідування DW.
Скасувати гендер. Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності

Скасувати "гендер". Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності 22.01.2020

Щоб захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності, більше 300 нардепів створили об'єднання "Цінності, Гідність, Родина" та вже готують відповідні законопроєкти.
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради 09.07.2019

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.

Партія Основа заявила, що йде на вибори спільно з Батьківщиною

Партія "Основа" заявила, що йде на вибори спільно з "Батьківщиною" 31.05.2019

Партія "Основа" сформує спільний виборчий список для позачергових виборів до Верховної Ради України разом з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко, заявив її лідер Сергій Тарута.
Тарута: Наслідки блокади Донбасу катастрофічні

Тарута: Наслідки блокади Донбасу катастрофічні 31.03.2017

Депутат Верховної Ради, колишній глава Донецької області Сергій Тарута в інтерв'ю DW розкритикував блокаду Донбасу, згадав про перші місяці сепаратизму та оцінив вплив Росії.
Смертельна карусель, або Коротке життя лідерів сепаратистів Донбасу

Смертельна карусель, або Коротке життя лідерів сепаратистів Донбасу 30.03.2017

Вбитий, помер від хвороби або відійшов від справ. На сході України небагато сепаратистів першої хвилі залишилися в строю. Що це означає для російського впливу в регіоні?

Конституційні зміни: голосування на тлі закидів у бік Заходу щодо тиску на Київ

Конституційні зміни: голосування на тлі закидів у бік Заходу щодо тиску на Київ 16.07.2015

Рада відправила проект змін до Основного закону на перевірку до Конституційного суду. Низка депутатів на експертів заявляють про тиск на Київ з боку Заходу перед голосуванням. Офіційні особи України це заперечують.
Тарута: Німецьким депутатам слід роз'яснити, що відбувається в Україні

Тарута: Німецьким депутатам слід роз'яснити, що відбувається в Україні 03.03.2015

Новий голова групи міжпарламентської співпраці між Верховною Радою й Бундестагом Сергій Тарута розповів DW про свої плани й пріоритети роботи на цій посаді, а також про досвід співпраці з Німеччиною.
Звільнення Тарути: Генерал краще за олігарха?

Звільнення Тарути: Генерал краще за олігарха? 11.10.2014

Розбіжності з президентом, невиконані за час перебування на посаді завдання чи бажання стати нардепом? Експерти по-різному оцінюють причини звільнення губернатора Донецької області Сергія Тарути.
Порошенко призначив Кіхтенка головою Донецької ОДА замість Тарути

Порошенко призначив Кіхтенка головою Донецької ОДА замість Тарути 10.10.2014

Президент України змінив очільника Донецької облдержадміністрації. Замість бізнесмена Сергія Тарути ним став колишній командувач Внутрішніх військ Олександр Кіхтенко.
РНБО: Ніхто не планує обмінювати аеропорт Донецька

РНБО: Ніхто не планує обмінювати аеропорт Донецька 01.10.2014

Аеропорт Донецька залишатиметься під контролем українських військових. Його не обмінюватимуть на інші території області, стверджують в Інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

Сергій Тарута: "Кожний українець буде боротися за нашу територію" 02.09.2014

Без вирішення конфлікту на Сході України не буде стабільності та миру в жодній державі Європи, вважає губернатор Донецької області Сергій Тарута. В інтерв'ю DW він прокоментував ситуацію в регіоні.
Тарута переїхав до Маріуполя

Тарута переїхав до Маріуполя 13.06.2014

Українські солдати звільнили Маріуполь від бойовиків. Місто повертається до нормального життя і тимчасово прийме у себе Донецьку ОДА.
Місцева влада Донеччини стала жертвою власної багаторічної політики

Місцева влада Донеччини стала жертвою власної багаторічної політики 07.03.2014

Спекуляції на протиставленні сходу та заходу, антимайданівська риторика та ігри в сепаратизм колишньої влади спровокували сплеск проросійських радикальних настроїв на сході України, вважають експерти.