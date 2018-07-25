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Сергій Дік

   

Пропустити розділ Сергій Дік: інші публікації

Сергій Дік: інші публікації

Georgien | Landschaft

Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (відео)

Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (відео)

Що думає про це грузинська діаспора в Москві про заборону грузинських вин і мат на адресу Путіна?
Політика
16 липня 2019 р.
Затримання учасників акції

В Москві поліція затримала понад 400 учасників ходи

В Москві поліція затримала понад 400 учасників ходи

У Москві проходить марш, котрий планувався як акція з вимогою звільнення Івана Голунова.
Політика
12 червня 2019 р.
Акції на підтримку українських моряків провели і у Росії, і в Україні

Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)

Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)

У Москві суд у справі українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. Родичі моряків оплесками зустріли полонених.
Політика
16 січня 2019 р.
СІЗО "Лефортово", де утримують українських моряків

Українські моряки в полоні РФ - репортаж з Москви (відео)

Українські моряки в полоні РФ - репортаж з Москви (відео)

Волонтери збирають гроші для моряків, та у Громадській спостережній комісії запевняють: морякам нічого не бракує.
Політика
6 грудня 2018 р.
Молодь під час антипутінських протестів у Москві

Еміграція з Росії: молодь хоче за кордон (відео)

Еміграція з Росії: молодь хоче за кордон (відео)

Третина російської молоді не бачить для себе майбутнього на батьківщині, засвідчує статистика. DW з'ясовувала причини.
Суспільство
25 липня 2018 р.
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