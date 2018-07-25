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Щоденник війни
Сергій Дік
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Сергій Дік: інші публікації
Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (відео)
Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (відео)
Що думає про це грузинська діаспора в Москві про заборону грузинських вин і мат на адресу Путіна?
Політика
16.07.2019
16 липня 2019 р.
В Москві поліція затримала понад 400 учасників ходи
В Москві поліція затримала понад 400 учасників ходи
У Москві проходить марш, котрий планувався як акція з вимогою звільнення Івана Голунова.
Політика
12.06.2019
12 червня 2019 р.
Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)
Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)
У Москві суд у справі українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. Родичі моряків оплесками зустріли полонених.
Політика
16.01.2019
16 січня 2019 р.
Українські моряки в полоні РФ - репортаж з Москви (відео)
Українські моряки в полоні РФ - репортаж з Москви (відео)
Волонтери збирають гроші для моряків, та у Громадській спостережній комісії запевняють: морякам нічого не бракує.
Політика
06.12.2018
6 грудня 2018 р.
Еміграція з Росії: молодь хоче за кордон (відео)
Еміграція з Росії: молодь хоче за кордон (відео)
Третина російської молоді не бачить для себе майбутнього на батьківщині, засвідчує статистика. DW з'ясовувала причини.
Суспільство
25.07.2018
25 липня 2018 р.
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