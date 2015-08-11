На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Брін". Сергій Брін - американський програміст і підприємець.

Американський програміст та підприємець Сергій Брін, батьки якого в 1979 році емігрували з Радянського Союзу, є співзасновником компанії Google. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.