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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Брін". Сергій Брін - американський програміст і підприємець.
Американський програміст та підприємець Сергій Брін, батьки якого в 1979 році емігрували з Радянського Союзу, є співзасновником компанії Google. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.