Сергій Арбузов - український політик і бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Арбузов".

Сергій Арбузов - колишній перший віце-прем'єр-міністр України, колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра України, колишній голова НБУ. Під час Євромайдану Сергій Арбузов зник з України. Починаючи від квітня 2014 року, Сергій Арбузов перебуває в Україні в розшуку. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.