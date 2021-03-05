Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сергій Арбузов

Сергій Арбузов - український політик і бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Арбузов".

Сергій Арбузов - колишній перший віце-прем'єр-міністр України, колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра України, колишній голова НБУ. Під час Євромайдану Сергій Арбузов зник з України. Починаючи від квітня 2014 року, Сергій Арбузов перебуває в Україні в розшуку. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

З санкційного списку ЄС виключено Арбузова і Табачника

З санкційного списку ЄС виключено Арбузова і Табачника 05.03.2021

У списку українських ексфункціонерів часів Віктора Януковича залишилося вісім осіб, включаючи самого колишнього президента.

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід Сергію Арбузову

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід Сергію Арбузову 03.01.2020

Суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ й заочно обрав колишньому першому віцепрем'єр-міністру України Сергію Арбузову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Суд відпустив керівника Укрексімбанку під заставу в три мільйони гривень

Суд відпустив керівника "Укрексімбанку" під заставу в три мільйони гривень 18.11.2019

Очільника "Укрексімбанку" Олександра Гриценка відпустили під заставу в три мільйони гривень. Його підозрюють в участі у злочинному угрупуванні та сприянні відмиванню 100 мільйонів доларів США.
200 мільйонів Януковича: судові війни і таємне рішення у Черкасах

200 мільйонів Януковича: судові війни і таємне рішення у Черкасах 10.05.2019

Міністерство юстиції України стягнуло в бюджет 55 мільйонів гривень і мільйон доларів з рахунків кіпрських компаній, підконтрольних оточенню Віктора Януковича. Це - крихта грошей, потайки конфіскованих судом у Черкасах.
Чому Україна досі не повернула награбоване сім’єю Януковича?

Чому Україна досі не повернула награбоване "сім’єю" Януковича? 11.06.2018

За чотири роки Україна так і не змогла повернути більшу частину активів, незаконно виведених колишніми високопосадовцями. Кримінальні справи розвалюються, санкції знімаються, констатують журналісти-розслідувачі.

О, щасливці! Хто зі соратників Януковича повернув гроші

О, щасливці! Хто зі соратників Януковича повернув гроші 18.04.2018

Печерський райсуд Києва зняв арешт із рахунків компаній, які пов'язують з Олександром Януковичем. Кому ще з найближчих соратників президента-втікача вдалося повернути кошти?
Суд дозволив ГПУ заочне розслідування щодо екс-віце-прем'єра України Арбузова

Суд дозволив ГПУ заочне розслідування щодо екс-віце-прем'єра України Арбузова 10.08.2017

Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури України щодо проведення спеціального досудового розслідування у справі віце-прем'єра часів Януковича Сергія Арбузова, який нині переховується за межами країни.
Transparency International: В Україні панує корупційна безкарність

Transparency International: В Україні панує корупційна безкарність 23.05.2017

Боротьба української влади з корупцією зводиться лише до гучних обіцянок. У Transparency International чекають, коли ж нарешті Київ "підсмажить велику рибу", посадивши за ґрати хоча б одного топ-корупціонера.
Три роки в бігах: де зараз Янукович та його найближчі соратники

Три роки в бігах: де зараз Янукович та його найближчі соратники 24.01.2017

Майже три роки минуло після повалення режиму Януковича в Україні. DW зібрала інформацію, де зараз перебувають та чим займається біглий український екс-президент та його найближче оточення.
Суд ЄС почав розгляд по суті позовів оточення Януковича щодо санкцій

Суд ЄС почав розгляд по суті позовів оточення Януковича щодо санкцій 24.09.2015

Слухання у справі за позовами Сергія Клюєва і Едуарда Ставицького 24 вересня провів Суд ЄС. Люди з оточення Януковича домагаються зняття санкцій і розмороження рахунків.
Справа Януковича - випробування заочного засудження в Україні

Справа Януковича - випробування заочного засудження в Україні 30.07.2015

Україна зробила перший крок для засудження високопосадовців режиму Януковича, застосувавши нову процедуру - заочного провадження. Експерти, однак, застерігають, що чекати на швидке завершення справи не варто.
Шокін заявив про початок заочного засудження Януковича і його спільників

Шокін заявив про початок заочного засудження Януковича і його спільників 28.07.2015

Генеральний прокурор України Віктор Шокін заявляє про початок заочного засудження в п’яти кримінальних провадженнях стосовно шести колишніх високопосадовців, серед яких і Віктор Янукович.
Економісти: Технічний дефолт України відчує на собі уряд, але не громадяни

Економісти: Технічний дефолт України відчує на собі уряд, але не громадяни 06.07.2015

Міністерка фінансів України Яресько розраховує цього тижня досягти прориву на переговорах з кредиторами, відвернувши ризик технічного дефолту. Економісти заспокоюють: прямих наслідків для громадян такий дефолт не несе.
Азаров та Арбузов спростовують інформацію про свої австрійські паспорти

Азаров та Арбузов спростовують інформацію про свої австрійські паспорти 04.02.2014

Екс-прем'єр України Микола Азаров та в.о. глави уряду Арбузов спростовують інформацію про те, що вони мають австрійські паспорти.
У ЄС нічого не знають про плани Арбузова

У ЄС нічого не знають про плани Арбузова 14.01.2014

Віце-прем'єр Сергій Арбузов сподівається, що Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році. У МЗС України заявляють, що відповідні консультації ще не відновили, а в Брюсселі взагалі поки нічого не планують.
Брюссель пообіцяв надати Києву фінансову допомогу

Брюссель пообіцяв надати Києву фінансову допомогу 12.12.2013

Єврокомісія надасть Україні подальшу фінансову допомогу за умови підписання Києвом угоди про асоціацію. Як пообіцяв у Брюсселі віце-прем'єр Арбузов, Україна підпише угоду найближчим часом.
Інші статті